Tías arruinan el vals en la boda de su sobrina e Internet enfurece: "Parecen brujas"

Las bodas son eventos que están llenos de momentos felices; no obstante, también pueden experimentarse algunos bastante incómodos, los cuales dejan a los novios en una situación poco agradable, al igual que en siguiente caso donde un grupo de mujeres decidió "sorprender" a los recién casados.

Tías entrar a bailar con los novios en el vals de su boda y video se hace viral: ¿arruinaron el momento?

Fue el usuario de TikTok @germanlb, quien dejó indignado a los internautas tras publicar un video de una boda donde los novios estaban experimentando el dulce momento del vals en pareja, pero segundos después de éste se puede ver a diversas mujeres acercarse para "unirse" al festejo.

Al parecer eran las tías de ambos y comenzaron a rodear a los novios en un círculo hecho juntando sus manos. Las reacciones de los recién casados dieron a entender que las señoras no pidieron permiso para acompañarlos en el vals y mantuvieron su posición en la pista, aunque un poco confundidos.

Después de terminar la canción, todas les dieron un abrazo grupal a los novios, quienes "incómodos" lo recibieron de la mejor manera posible. Si bien este pequeño acto hizo que el público gritara y aplaudiera en la boda, en redes sociales la reacción de las personas fue diferente.

Los internautas comenzaron un debate sobre si la aparición de las tías en el vals fue bueno o malo

Para muchos, las mujeres invadieron el espacio de los novios y cortaron el romántico momento del vals, por lo cual recibieron duras críticas, tanto así que se está promocionando que las tías sean las siguientes personas en dejar fuera de las bodas junto a los niños por "no saberse comportar".

"¿Qué hacen? Me dio mucha ansia verlas", "Ahora las invitaciones: no niños, no tías", "No inventes. No les hablo hasta dentro de 5 aniversarios y las borro de las fotos", "Qué horror de personas", "Qué horror", "¿Por que los invitados siempre hacen lo que quieren en las bodas? Muy malos gustos diría yo", "Oso mil", "Pero si se ven re incómodos los novios, no debieron hacer eso", "Cómo arruinar una boda en minutos", "Me hacen eso y las corro en ese momento", es lo que expresaron.



Otros no tardaron en defender al grupo de señoras, pues argumentaron que entrar al vals de esa manera fue para bendecir su matrimonio y demostrar lo mucho que querían a la feliz pareja.

"Basta, lo mejoraron y punto", Yo me hubiera molestado, al contrario empezaría a llorar de alegría","Es un bonito detalle", "Qué lindo momento familiar", "Es bonito cuando la familia te sorprende así", "A mi me pareció lindo detalle, me haría sentir como la sobrina consentida", "Yo hubiera sido la más feliz, un recuerdo para toda la vida verlas tan amorosas y partícipes de mi alegría" y "Aww qué lindas, Deben tener muy buena relación para organizarse así, eso habla bien de ellas y el amor que le tienen a los novios", es lo que se lee en TikTok.



El autor del clip no comentó qué pasó después de que interrumpieron el vals, es decir si fueron escoltadas a la salida de la boda o los novios les agradecieron por la sorpresa.

Por último, dejó en claro que entrar al vals es un tipo de tradición de las tías, pues poco después publicó otros videos donde las mismas señoras hicieron lo mismo en diversas bodas y aunque en algunas trataron de evitar que entraran en la pista, ellas jamás se “rindieron” para lograr su cometido de convivir con los novios.

