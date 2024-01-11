Crean pulsera anti-compras: Te dará una descarga eléctrica si excedes tus gastos

Video ¿Qué nos espera en finanzas en 2024? Consejos para ahorrar y no endeudarte

¿Eres de las personas que gasta en exceso y siempre terminas pagando el mínimo cada mes en tu tarjeta de crédito? Una nueva pulsera promete acabar con esos gastos extras del mes, pero si pasas ese límite se te dará una descarga eléctrica.

Una pulsera te dará una descarga eléctrica si comienzas a gastar mucho dinero Imagen Getty Images/Shutterstock

¿Cómo funciona la pulsera que da choques?

Pavlok es un dispositivo para la muñeca que propone reeducar a quien no puede controlarse con la tarjeta de crédito. El método que usa tal vez no te agrade mucho: cada vez que gastes más dinero del que tenías presupuestado, la pulsera te dará una pequeña descarga eléctrica.

La idea de usar descargas eléctricas para cambiar un hábito parece solo algo de una película de ficción, pero la realidad es que existen y que muchas personas la encontraron útil. Según la empresa fabricante, Intelligent Environments, la pulsera entrena a través de estímulos nerviosos para reafirmar una acción específica como indeseable.

Lo que proponen la empresa es que tras usar la pulsera varios meses, el cerebro entenderá qué actitudes conducen a respuestas negativas, y de esta manera ahorrar se convertirá en un hábito.

Los usuarios pueden activar el dispositivo manualmente cada vez que cometen 'un desliz', como morderse las uñas u olvidarse de una reunión importante. Situaciones más complejas, como controlar gastos con la tarjeta de crédito o acostumbrarse a despertarse temprano, se pueden hacer utilizando una aplicación en el celular.



Una vez que vinculas la pulsera a tu cuenta bancaria, el dispositivo te avisará con mensajes al teléfono móvil cuando estés gastando demasiado dinero. De no hacer caso a las notificaciones, la pulsera emitirá una descarga eléctrica.

¿Hay riesgo de muerte al usar la pulsera que da toques ?

Aunque la tensión del dispositivo puede variar entre 50 y 450 voltios, los fabricantes garantizan que no hay riesgo de muerte. El amperaje (intensidad de la corriente eléctrica) es muy bajo: solo 4 miliamperios. Según expertos, solo a partir de 75 miliamperios la descarga eléctrica comienza a interferir en el corazón, provocando una arritmia cardiaca.

Esta empresa apuesta a castigar físicamente un mal hábito para corregirlo. No hay dudas de que la educación financiera es importante, pero el mejor aprendizaje se logra cuando nos conocemos más a nosotros mismos y tomamos consciencia de nuestras acciones, no cuando nos castigamos por lo que hacemos mal.