Hombre pide a su esposa que pague la cuenta por primera vez y su reacción desata polémica: "Yo nunca pago"

Un video de la cuenta @santiylaurita se hizo viral y desató críticas en TikTok al exponer la reacción de una mujer después de que su esposo le pide que pague la cuenta de un restaurante 'por una vez'.

¿Por qué se hizo viral el video de TikTok en el que un hombre le pide a su esposa que pague la cuenta por primera vez?

Lo que llamó la atención del clip, que ya acumula más de 3.2 millones de reproducciones, casi 100 mil 'me gusta' y poco menos de 11 mil comentarios fue, sin lugar a dudas, más que el contenido en sí del video, la reacción de la mujer, quien declaró muy segura de sí misma desde el inicio que ella no paga nunca.

El video comienza cuando ella se está retocando su labial, mientras su esposo le acerca la cuenta y le pide de favor que si se puede encargar.

"Paga tú hoy, please", solicita Santi, mientras que Laurita reacciona desconcertada: "¿Qué?". Mira la cuenta sin dejar de maquillarse, frunce el ceño molesta y asegura: "Yo no pago". El marido insiste: "Please, ¿por qué no?". "Yo no pago, nunca", asegura la mujer, visiblemente consternada. "¿No puedes pagar tú una vez?", pregunta el joven. "¿Por qué?", cuestiona ella. "Porque siempre pago yo".



La esposa toma la cuenta y analiza lo que está pasando, sin lograr entender y diciendo que no tiene con qué pagar, pues "no llevó nada", procede entonces a mostrar su bolsa donde sólo tiene un gloss y maquillaje.

"Una vez, ¿no te parecería un lindo detalle conmigo pagar una sola vez?", expresó Santi. "Además, ¿esto te salió?", preguntó Laurita, mirando la cuenta sorprendida por la cantidad. "Yo no traje mi billetera, pensando que tú podías, ten el detalle, un detallito te pido nada más", insiste el hombre y la regaña: "Tú no puedes andar por la vida sin tarjetas de crédito ni nada". "Yo nunca pago la comida, la pagas tú siempre", explica ella.



El esposo intenta hacerla consciente de que debe cargar al menos una identificación o llevar dinero cuando él no esté para pagar la cuenta. Ella repite que no tiene nada para pagar y le devuelve la cuenta a su marido, diciendo que no puede hacer ese detalle que le pide y que le devolverá el dinero de otra manera.

Finalmente él cede: "Yo me encargo" y termina pagando nuevamente.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok ante el video del hombre que le pide a su esposa pagar la cuenta en un restaurante?

El video desató polémica y diversificó opiniones entre quienes criticaron a la mujer por su reacción y falta de apoyo a su esposo. Aunque también hubo quienes criticaron al esposo por ponerla en evidencia.

"Mi salario lo deposito a la cuenta de mi esposo, porque somos un equipo y nos apoyamos, no es mío, es nuestro", "¿Qué tiene de malo que pague ella?", "Le tuviste que decir antes de salir de la casa", "El problema no es que no lo pague, es la reacción de ella. El hombre no nos debe nada, todo debe ser mutuo", "Es tu esposa, no tienes por qué hacerle eso", "Ella es su esposa y él debe saber que no tiene", "¿Aún hay mujeres así?", "Yo creo que el acuerdo se debe de hacer antes de salir", "Es tu esposa, la plata es de los dos", "Yo también pago y eso no me hace ni más ni menos, es mutuo", "¿Cómo sale sin tarjetas ni dinero de casa? Me flipa. Nadie tiene que pagarte nada, no es su obligación, no es tu padre", fueron algunos de los comentarios.



Esto alebrestó algunas opiniones sobre el feminismo actual, sobre si la mujer debe pagar la cuenta igual que el hombre o no, aunque otros opinan que en un matrimonio sólo es cuestión de hacer acuerdos en la pareja sobre cómo se destinará el dinero de ambos y qué pagará o no cada quién.

Incluso hubo algunos internautas que trajeron a colación los puntos de vista extremos y opuestos de los influencers Alexandra Chávez y El Temach.

"Amigo, ahí no es, date cuenta que es fan de Alexandra Chávez", "Tu esposo quiere ser el Temach", "Si es tu esposo hace años y recién lo exige, hay de dos: empezó a seguir a Temach o tiene otra y está ahorrando para ella", "Amiga, ahí no es, es seguidor de Temach", escribieron.

¿Quiénes son Temach y Alexandra Chávez?

Alexandra Chávez es una influencer que ganó gran popularidad en redes sociales por sus videos en los que aconseja cómo conseguir 'al hombre de tus sueños', asegurando que los hombres deben ser los proveedores de sus parejas y encargarse de darles una vida de calidad que incluya todo lo que necesitan. Estos contenidos han sido criticados, pues la acusan de ser una persona interesada e incluso ella misma lo tomó con humor, cambiando su nombre en TikTok como el de 'Tu mantenida favorita'.

Por su parte, Luis Castilleja, alias Temach, es un cantante mexicano que causó polémica en TikTok con sus videos, debido a que, con palabras muy duras, se ha encargado de dar consejos a los hombres sobre cómo tratar a las mujeres. Sus ideas son radicales y mucha gente las ha calificado de crudamente reales.

El tiktoker y youtuber, opuestamente a Alexandra, enseña cómo lidiar con mujeres como esta, y otras tantas manipuladoras, convenencieras, etc. Incluso mencionó a la influencer en un tema relacionado con eso de pagar la cuenta, pues mientras ella les pide a sus fans que corroboren a dónde las llevarán sus 'dates' y que paguen algo 'bueno', él menciona que está cansado de que los hombres sean vistos como proveedores o pagadores solamente.