‘Proyecto X’ tendrá una secuela a 12 años de su estreno y ahora serán chicas quienes prendan la fiesta

Fue en 2012 que se estrenó ‘Proyecto X’, película que se centra en una fiesta que se sale de control, la cual fue todo un éxito y parece que por fin tendrá una secuela.

Periodista revela que se prepara secuela de 'Proyecto X' protagonizada por mujeres Imagen Warner Bros. Pictures

Insider confirma secuela de ‘Proyecto X’; esto es lo que sabemos

En la comedia de 2012, Thomas, Costa y J.B. son tres adolescentes que desean aumentar su popularidad en la escuela. Aprovechando la ausencia de los padres de uno de ellos, deciden armar una fiesta, la cual se sale de control, incluyendo drogas, fuego y un auto dentro de una piscina.

Cuando llegó a las salas de cine, la cinta recaudó 100 millones de dólares alrededor del mundo y dividió a la crítica, ya que mientras algunos la señalaron como divertida y emocionante, otros compartieron que era misógina, repugnante y que hablaba bien del consumo de sustancias ilícitas.



Hasta la fecha, esta cinta, producida por Todd Phillips, quien dirigió ‘Joker’ y la trilogía de ‘¿Qué pasó ayer?’, es un referente de la cultura popular, ya que muchos jóvenes han intentado recrear ese estilo de fiesta.

A 12 años de su estreno, el insider Jeff Sneider utilizó sus redes sociales para asegurar que ya se está trabajando en una secuela que será protagonizada por un elenco femenino.

They’re gonna do another one of these with female leads and call it PROJECT XX. Subscribe to my newsletter, party people… https://t.co/H49fDMU3oo https://t.co/wkAnsL32QG — Jeff Sneider (@TheInSneider) February 17, 2024



El periodista no dio más información sobre el estreno de esta película, o de quiénes podrían protagonizar la próxima fiesta épica del cine, será cuestión de esperar para saber si tendrá el mismo éxito que la cinta original.

TikToker plane fiesta y termina como en ‘Proyecto X’

La película ‘Proyecto X’ se ha convertido en un referente para todos aquellos que quieren vivir una fiesta así, por lo que lo han usado como hashtag en TikTok para presumir los momentos más ‘salvajes’ de sus celebraciones.

En marzo de 2023, el tiktoker Omar+ hizo una invitación para todos aquellos que quisiera celebrar con él su cumpleaños #21 en Londres, Inglaterra. Como su publicación fue vista por más de 2.5 millones de personas, el joven cambió el lugar de la fiesta, ya que al evento llegaron miles de personas.



La fiesta tipo ‘Proyecto X’ fue todo un éxito, sin ninguna persona herida o algún contratiempo, incluso el tiktoker contrató un fotógrafo para captar los mejores momentos de la fiesta, presumiendo las mejores diapositivas del evento.