Perrito se escapa de su casa y finge no conocer a su dueño: “Hasta se voltea indignado”

El usuario de TikTok identificado como Soy Cesar Geme tiene un perro criollo de talla grande llamado Dorito, el cual se ha convertido en la estrella viral de varios videos.

Eso sí, a diferencia del golden retriever que ayudó a un conductor a estacionarse o el spaniel bretón que aprendió a caminar como humano, Dorito no se sabe ni un truco. Pero su carisma para realizarle diabluras a su dueño le ha valido millones de reproducciones en TikTok.





¿Quieres conocer la historia de otro perro carismático? La película 'Marshall, el perro milagroso' en ViX es completamente gratis y en español.

Él es Dorito, el perro que escapó de su casa y fingió no conocer a sus dueños

A través de un video con duración de 27 segundos y publicado bajo el título “Mi perro me ve y se hace loco”, Cesar explicó que su can Dorito se escapó de casa porque sus familiares dejaron la puerta abierta.

El animal dio un paseo en la zona y posteriormente se reencontró con su dueño cuando este fue a comprar comida para el desayuno. Lo que el chico no imaginaba era que, al hablarle a Dorito, este fingiría no conocerlo e incluso se voltearía para caminar en dirección contraria. Finalmente, Cesar se ríe del desplante que le hizo su perro y la mascota voltea verlo nuevamente, incluso le mueve la cola y se acerca para que lo acaricie.

A tan solo 18 horas de su publicación, la grabación ya cuenta con más de 10 millones de reproducciones en la plataforma y miles de comentarios en los que internautas bromean sobre la actitud de Dorito.

“El perro: 'yo a este no lo conozco'”, “Hasta se voltea indignado”, “El perro: 'ay perdón, no te vi”, “Me da risa como voltea varias veces disimuladamente”, “El perro está en plan de no hablar con desconocidos, bien por él que se cuida”, “Yo creo que no se hizo el loco, sintió su olor y lo empezó a buscar. No lo reconoció por la vista, sino por su aroma” o “Tal vez el perrito pensó que si se volteaba para no ver a su dueño no lo reconocerían, pero no le funcionó”.

No es la primera vez que Dorito se viraliza, este es su otro video popular en TikTok

Curiosamente, dos días antes, Dorito ya había protagonizado otro video viral en el perfil de Cesar; resulta que en esa ocasión también se hizo famoso por una travesura, pues se le ocurrió acostarse en el pesebre navideño de su casa.

Al pesebre también se conoce como nacimiento o belén y es la representación del nacimiento de Jesucristo con figurillas variadas. Algunas personas lo decoran con heno como la familia propietaria de la mascota, por lo que dicha vegetación le pareció cómoda a Dorito para tomar una siesta.