Este perrito es el 'viene-viene' más adorable: así ayudó a un conductor a estacionarse

Los videos de perros suelen ser un éxito en Internet, gracias a que hacen reír a muchas personas. Ese fue el caso de un 'suave lomito' que dio indicaciones, por medio de ladridos y el movimiento de sus patitas, para que estacionaran un automóvil.

Perrito se convirtió en 'viene-viene' y se hizo viral en redes sociales

El usuario de Twitter Alfredo Marquez mostró que ‘el mejor amigo del hombre’ también puede ser un excelente aliado para aparcar. En el video se puede ver a un golden retriever en la acera, frente a un lugar de estacionamiento, y desde ahí le hace "señales" al conductor para que retroceda el auto y sepa cuándo detenerse. ¡Míralo tú mismo!



Hasta el momento, el clip cuenta con más de 220 mil ‘Me gusta’ y comentarios que alaban la habilidad del canino:

“Lo hace mejor que yo. Una vez me tocó avisarle a mi papá y casi me aplasta contra la pared porque en lugar de decirle ‘para’ le dije ‘dale’. Ese perro me humilló”, “Es el mejor ‘viene-viene’ que he visto y lo mejor es que se le puede pagar con un huesito” y “Me iré a dormir con una sonrisa de oreja a oreja, este perrito me hizo el día”, son algunos de los comentarios en la publicación.



Incluso, un usuario se burló de su propia mascota con un meme de ‘Los Simpson’, con el cual evidenció que no sería capaz de hacer algo parecido:

Internautas señalaron su molestia ante los videos de perritos adiestrados

Aunque el video compartido por Alfredo Marquez (activista en pro de los derechos de los animales y dueño del refugio Caminando a su lado, A. C.) se llenó de cumplidos y comentarios positivos, también hubo algunos internautas que comentaron su inconformidad respecto a los videos de perritos haciendo trucos.

¿La razon? Ellos no están conformes con los métodos de adiestramiento basados en castigos, pues los consideran maltrato animal, y en el caso de los videos virales no se puede saber a ciencia cierta cómo fue entrenada la mascota.



Por ejemplo, en 2017 el perrito Smol Bean se hizo muy popular en China por usar ropa y caminar en dos patas, como si se tratara de un ser humano; en respuesta, varias personas replicaron el modelo con sus propios canes y los animalistas expresaron su preocupación por la forma en que se entrenaba y humanizaba a las mascotas.

Este caso fue retomado en los comentarios del video del golden que ayuda a estacionar los coches, con el fin de crear conciencia sobre lo que se comparte en Internet.

Ante la polémica causada por el video, algunas personas señalaron la posibilidad de que se trate de un montaje y el automóvil se haya sobropuesto por medio edición, pues no se ve el reflejo del perro en la superficie del mismo.