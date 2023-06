Perrito da su último paseo antes de morir, sus vecinos lo despiden y hacen llorar a Internet

Definitivamente, me he realentizado con el paso de los años y desafortunadamente es la razón del por qué han recibido esta carta. Recientemente me diagnosticaron con linfoma y me iré al cielo de los perritos en junio. No sé exactamente cuándo me iré, pero cada día de las semanas anteriores ha sido una lucha el poder moverme por el vecindario como solía hacerlo antes. Así que, mientras aún puedo hacerlo, estaré caminando alrededor del vecindario el 3 de junio, de 7 a 8 pm, y me encantaría decir adiós cara a cara si estás disponible. Sal para darme palmaditas en la cabeza o rascarme la panza y yo estaré por siempre agradecido (Amo a la gente). Puse un mapa de nuestra caminata atrás de la carta y la hora en la que pienso que podría estar pasando por tu casa (podría ser un poco más lento, así que me disculpo si llego tarde).