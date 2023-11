Perrita custodió el cuerpo de su amo por meses tras morir mientras hacía senderismo: conoce la historia

Gracias a Internet se han dado a conocer historias increíbles de perros y la siguiente que está en tendencia hizo que los corazones de todos se rompieran.

Perrita cuida el cuerpo de su dueño por meses tras morir en la montaña

El pasado 16 de noviembre diversos medios de comunicación dieron a conocer la triste experiencia que vivió Finney, una perrita Jack Russell Terrier que vivía junto a su dueño Richard Moore.

Ella siempre llamaba la atención en el vecindario por su inagotable energía y ser amigable con todos, pues siempre estaba dispuesta a recibir caricias y jugar.

Al notar su entusiasmo, Richard la comenzó a llevar con él a realizar senderismo y aunque tuvieron aventuras emocionantes, la última terminó en tragedia.

El 19 de agosto del presente año ambos desaparecieron después de caminar por Blackhead Peak, una montaña de 12 mil 500 pies ubicada cerca de Pagosa Springs, Colorado.

Al no llegar a casa en los días posteriores, Holby puso manos a la obra para comenzar una extensa búsqueda con el fin de encontrarlos. Tras 16 días, 100 voluntarios recorrieron la montaña, pero lamentablemente no tuvieron éxito.



Las esperanzas comenzaron a desvanecerse poco a poco y fue el 30 de octubre que un cazador descubrió el cuerpo de Moore. Para su sorpresa no estaba solo, pues Finney permaneció a su lado por 72 días.

Así reaccionó la esposa del hombre al saber que Finney estaba con vida después de tanto tiempo

Al enterarse, Holby tuvo una gran tristeza por la pérdida de su esposo y sorpresa tras saber que la perrita sobrevivió.

"No podía creer, y francamente todavía lo estoy, que Rich no esté aquí. El regreso de Finney a casa fue de otro mundo", fue lo que compartió a portal Outside Online.



Finney fue trasladada a un hospital veterinario donde aseguraron que sus condiciones físicas resultaron extremas, debido a que la peludita pesaba menos de la mitad de su peso normal y sus costillas se veían a través de su abdomen.

Desde entonces Holbu, la mujer viuda, se dedicó a cuidar a la perrita y ahora que está totalmente recuperada se volvió una celebridad local por no abandonar en ningún momento a su dueño.

Por el momento se desconoce la causa del deceso de Richard Moore y se encuentra bajo investigación, aunque se cree que Finney logró sobrevivir al cazar pequeños animales y tomar agua de un arroyo cercano del punto donde su dueño perdió la vida.



La historia que se esparció en redes hizo que los internautas terminaran en lágrimas de inmediato.

"Bueno, gracias. No había llorado hoy", "Los animales cada vez nos enseñan más de cómo deberíamos de ser y actuar", "No me imagino cuánto sufrió porque su dueño falleció", "Primera lloradita del día después de saber lo que vivió Finney", "Ellos son mejores que los humanos en todos los sentidos", "Pobre perrito, sí se me salió mi lagrimita", "Bueno, ya lloré hoy", "Sentí feo leyendo esto", "Qué triste" o "Lamentable la muerte del señor. Y pobre perrito; lo malito que se puso por permanecer junto a su amigo", fueron algunos puntos de vista.



