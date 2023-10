Paris Hilton baila al ritmo de Los Ángeles Azules y derrite a mexicanos: “Eres humilde, chiquita”

Paris Hilton es ‘mexicana de corazón’. O, al menos, así es como la consideran muchos de sus fans latinoamericanos, pues en más de una ocasión ha demostrado su amor por este país.

Las pruebas van desde la ayuda humanitaria que envió a tierras aztecas tras los sismos de 2017, su visita a una comunidad indígena, hasta publicaciones en redes sociales.

La más reciente de ellas, muestra a la empresaria y socialité bailando un ‘cumbión’ de una de las bandas más emblemáticas del país. Así fue.

Video de Paris Hilton bailando al ritmo de Los Ángeles Azules

El pasado 6 de octubre, la también DJ asistió a los Billboard Latin Music Awards. Ahí, tuvo la oportunidad de convivir con múltiples artistas hispanos y, por supuesto, disfrutar de sus creaciones.

Los Ángeles Azules fueron los grandes galardonados de la noche, tras lo cual, ofrecieron una presentación en vivo de sus éxitos a los espectadores.

Así fue como Paris Hilton pudo disfrutar del tema ‘No abandones mi amor’ de la popular agrupación. Al calor del momento, la artista incluso se animó a bailar la cumbia en la primera fila del lugar.

Internautas reaccionan al video de Paris Hilton bailando Los Ángeles Azules

El videoclip que mostró lo bien que la pasó la modelo causó gran sensación en redes sociales, donde internautas mexicanos expresaron su sorpresa y emoción por verla tan ‘animada’.

En un video de ese momento que se viralizó en TikTok, por ejemplo, comentaron:

“Eres humilde, mi chiquita”, “Desde hoy ya no se llama Paris, se llama Iztapalapa”, “La Paris pensando ‘tal vez no tengo idea de lo que hago, pero me veo genial haciéndolo’”, “Esta chamaca sí sabe disfrutar cada momento”, “Su nombre en USA: Paris Hilton, su nombre en México: Patricia Huerta”, “Si Paris Hilton es alcaldesa de Xochimilco”, “Baila como doña Lucha”, “Mi gente latino”.

Paris Hilton también mostró su admiración por Peso Pluma

Lo cierto es que los originarios de Iztapalapa no son los únicos artistas mexicanos de los que disfruta la estrella estadounidense.

En una entrevista durante la citada premiación, dejó ver su gran admiración por Hassan Emilio Kabande Laija al asegurar que le gustaría hacer un dueto con él:

“Es increíble (Peso Pluma). Estoy trabajando en mi nuevo álbum y definitivamente planeo agregar nueva música en él. Esta noche estoy pensando en quién quiero que participe en mi próximo proyecto porque hay personas con tanto talento, pero Peso Pluma es verdaderamente impresionante”.

De igual manera, compartió en sus redes sociales una foto a lado de él en los galardones.



Karol G no se quedó atrás y también se retrató con Paris Hilton, quien la llamó su “amiga”.