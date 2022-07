Padres priorizan matrimonio y viajan sin sus hijos: Internet se divide en opiniones

Volverse viral en redes sociales es cada vez más común hoy en día , más cuando se comparte un punto de vista que puede tener opiniones diferentes, como lo fue el siguiente caso.

Después de iniciar una familia, muchas parejas comienzan a enfocarse en las necesidades de los niños y en otras tareas importantes del hogar, lo cual puede desencadenar que la relación amorosa sufra un deterioro a largo plazo.

Padres tienen vacaciones en pareja y viajan sin sus hijos

Quien no conoce este problema es la viajera e influencer Aubree Paige, pues en sus redes sociales con frecuencia muestra lo enamorada y feliz que está con su esposo Aaron.

Ambos viajan con regularidad a lugares llenos de lujo ya sea en Estados Unidos, país de donde son originarios, o en el extranjero y cada vez su amor florece más, especialmente en la playa.

En su Instagram con más de 20 mil seguidores, Aubree también comparte algunos otros aspectos de su vida, como la alegría de ser madre de tres.

Muchos fans le han preguntado vía Internet porque cuando viaja sólo lo hace con su pareja y ella respondió que esto tiene varios motivos, pero primordialmente para fortalecer su matrimonio.

Dentro de su cuenta pública de Facebook compartió un estado detallado al respecto el pasado 13 de mayo.

La pareja de influencers asegura que priorizarse con viajes los ha ayudado

Nosotros somos lo primero. Esa es mi respuesta cuando la gente hace comentarios sarcásticos sobre la cantidad de viajes que hacemos los dos solos. Nos ponemos en primer lugar.Algunos no lo entenderán y otros no estarán en absoluto de acuerdo... y no pasa nada. Este es nuestro viaje, no el de ustedes. Sin embargo, algún día nuestros hijos nos dejarán... saldrán y crearán sus propias vidas. Y cuando lo hagan, si nunca hemos puesto nuestra relación en primer lugar, nos quedaremos sin nada".



Explicó que la primera vez que salió de viaje junto a su esposo Aaron con este propósito fue cuando su bebé tenía 11 semanas, quien estuvo bajo los cuidados de sus abuelos y al paracer no los extrañó.

Crearon un horario para estar sin hijos

También añadió que en sus días de vacaciones pudieron "reconectar y recordar quiénes eran", pues la vida con hijos hace que cualquiera se pierda con facilidad.

"La vida es dura con los niños y, sobre todo, con los bebés, y si no das prioridad a tu relación, es fácil que se te escape".



En la parte final de su opinión, mencionó que ella creó un horario con su esposo para no perder esa conexión tan especial. Tienen una cita romántica una vez a la semana, una noche sin hijos al mes y una escapada de 3 o 4 noches cada tres meses, lo cual les ha funcionado muy bien.

Su opinión no tardó en replicarse por todo el Internet. Muchos la felicitaron por su sinceridad y compartir un método efectivo para no perder la chispa de pareja.

"Estoy totalmente de acuerdo con esto", "Yo también hago lo mismo y la verdad es que ayuda muchísimo", "Ser nuestra prioridad es básico y no lo había entendido hasta que leí tu consejo, salvó mi matrimonio y relación realizar estas pequeñas actividades" o "Esto debería saberlo todo el que se quiera casa o tener hijos", son solo algunos de las opiniones en la publicación original de Facebook.

El punto de vista de vista también causó comentarios negativos

Por otro lado también fue atacada directamente por su decisión en la misma publicación.

"La idea es repugnante, si tus hijos son una molestia y no los quieres incluir no tengas hijos, tú los hiciste, ellos son primero", "Qué egoísta de tu parte no llevar a tus hijos, disfruta con ellos el lujo", "Alguien no quiere compartir experiencias con sus hijos y se nota", o "Qué horror que seas madre, no tiene caso que lo seas si huyes de tus hijos".



Al final sus seguidores la defendieron y expusieron una vez más el punto de Aubree, pero no pudieron detener los cometarios negativos.