Pareja deja a empleada doméstica de pie mientras ellos comen en restaurante: Internet enfureció con la foto

Gracias a videos y fotos anónimas tomadas en las calles, las personas suelen exponer injusticias en redes sociales y la que está ahora siendo viral es aquella donde una mujer parece recibir un mal trato por parte de quienes serían sus patrones.

Pareja trata injustamente a empleada doméstica y generan controversia en redes sociales

Fue el pasado 23 de diciembre cuando en las redes sociales TikTok y Twitter comenzó a circular una imagen que causó indignación, pues en ella se observa como una familia mantiene a quien sería su empleada doméstica o la niñera de pie mientras la mamá, el papá y la hija, están sentados en la barra de un restaurante comiendo.

También se ve cómo la mamá de la niña le acerca un plato para que agarre un poco de las sobras y todo esto comenzó a generar enojo entre los internautas mexicanos, debido a que esto fue captado en un famoso centro comercial de la Ciudad de México,

Una gran cantidad de personas emitieron su opinión acerca de esta imagen y una de las más virales fue aquella que dio la usuaria @mardybum2.2, ya que acumuló más de un millón de vistas en tan solo un par de días.

"Estoy indignada porque cómo es posible que tengas un ser humano trabajando para ti y que no tengas tantita madre para darle respeto y solo ofrecerle las sobras de tu comida y tenerla ahí parada como si fuera un robot o un perro", fue parte de su discurso.



Por supuesto en los comentarios, los demás expresaron que la mujer no era su esclava y condenaron la manera de tratarla, pues aunque le estuvieran pagando debía recibir respeto.

"Abusivos. Eso no se hace", "Aquí se ve que el dinero no compra los valores", "La tratan como esclava ¿WTF?", "Qué asco de gente", "Gracias por quemar a esta gente, ojalá les llegue la rebotadora justicia del Internet", "Me dio mucha coraje ver esto", "No tienen ni tantita decencia", "La tratan como si fuera un animal, ni asiento lo ofrecen", "Pobre señora que deba trabajar pata gente tan nefasta" o "Qué poca madre la verdad", es lo que externaron.



Otros compartieron que en diversas ocasiones han visto a personas adinaradas tratar mal a sus empleados y por supuesto esto los enoja demasiado.

"Yo trabaje atendiendo a una señora en Beverly Hills 12 horas y ella prefería votar la comida antes de ofrecernos a la señora de la limpieza igual", "Yo años atrás trabajé cuidando a una señora mayor que viva sola y su hija cuando la visitó se dio cuenta que estaba comiendo con los mismos platos que ellas y ese mismo día salió a compararme platos plástico y me especificó que eran para mi, no le hice caso, al mes renuncié", "En esa zona es bien común ver cosas como esta la verdad" y "Desgraciadamente en México así tratan a la gente que trabaja más arduo".



Por el momento se desconoce la identidad de la mujer que le dio las sobras a la empleada doméstica, pero algunos usuarios prometieron dar con su nombre para exhibirla y su manera tan denigrante de tratar a sus empleados.

