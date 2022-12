Empleada doméstica latina se hace viral en TikTok por presumir lujosos viajes: ¿cómo lo logra?

Viajar es una de las actividades preferidas de millones alrededor del mundo, y aunque se pensaría que se necesita de mucho dinero para lograrlo, una mujer demostró que sólo se necesita de una buena planeación y ahorros.

Empleada doméstica latina se hace viral en TikTok por viajar con regularidad

Yanina Alfaro, quien es originaria de Argentina, comenzó a compartir videos sobre su vida en la cuenta @yanivalfaro. Gracias a ellos, sus seguidores se enteraron que trabaja como empleada doméstica y además, da consejos de limpieza, al igual que la tiktoker Vanesa Amaro.

Ella comenzó a llamar más la atención, cuando dejaba ver que de manera constante realizaba viajes junto a su familia para distraerse y conocer otras ciudades de su país natal.

Esto hizo que de inmediato los usuarios de la redes sociales le preguntaran sobre su sueldo, ya que no podían creer que subiera a aviones frecuentemente al dedicarse a limpiar casas.

Hasta el momento, su contenido le ha generado más de 30 mil seguidores, quienes se encuentran asombrados por los lugares que ha visitado como las ciudades de Rosario, Ushuaia e incluso, el glaciar Perito Moreno.

Yanina Alfaro es admirada, pero también criticada por los viajes que realiza

La tiktoker ha tenido la fortuna de recorrer su propio país y el extranjero, ya que también, logró visitar Disneyland en Estados Unidos tiempo atrás, lo que provocó que le llegaran más preguntas sobre cómo se organiza para viajar.

"¡Hola! Te admiro mucho, espero algún día poder viajar también. Una consulta, ¿puedes contar cómo fue el proceso para ir a Disney?", "Ay, yo quiero saber cómo haces para las vacaciones, en dónde las pagas o cómo lo haces", o "Mis respetos, pero danos tu secreto, yo por más que quiero no puedo viajar como tú", son algunas opiniones.



Sin embargo, Yanina también ha sido criticada, pues muchos internautas no pueden creer que gane el suficiente dinero para viajar y la han acusado de tener otra fuente ingresos, por ejemplo obtener ganancias realizando contenido en Only Fans.

"Dice que trabaja limpiando casa, no le creo, seguro tiene un Only Fans y no quiere decir", "Algo me dice que tiene un sugar daddy que le patrocina los viajes", "Muy bonito y todo, pero seguro está endeudada por tanto viaje" y "No cabe duda que tiene otra manera de ganar dinero, pero no lo dice", resultaron ser otros puntos de vista.



En poco tiempo, sus seguidores la defendieron y pidieron que no le escribieran comentarios negativos, ya que Yanina únicamente se ha dedicado a compartir los momentos felices que pasa cuando viaja, lo cual la ha hecho viral en TikTok .

La tiktoker y empleada doméstica reveló su secreto para viajar mucho

Para dejar las cosas en claro, la mujer que trabaja 10 horas diarias, explicó cómo es que puede pagar sus viajes, acallando los rumores y las críticas.

"Una, me alcanza porque no alquilo, la casa es mía. Mi hijo va a una escuela pública así que no pago colegiatura, no tengo auto, no tengo parientes parásitos y trabajo para mí, fue parte de su discurso.



Además, a finales del mes de septiembre de este 2022, compartió su secreto sobre la manera en que se organiza para poder conocer diversas ciudades y disfrutar de sus vacaciones.

"Lo que yo hago es sacar entre un año, nueve meses antes el vuelo. Por ejemplo, ahora saqué para el invierno para ir a Ushuaia otra vez. No viajo por las aerolíneas de bajo costo, porque tienen muchas cancelaciones. Lo saco en cuotas, no lo saco por agencias o paquetes y por otro lado saco el hotel", es parte de su explicación.



Dejando toda la polémica atrás, la mujer argentina continua deleitando a sus seguidores con tips de limpieza y sus videos cortos de las aventuras que tiene al momento de viajar.