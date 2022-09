Fue a otra ciudad para sorprender a su hermana en su cumpleaños: la confunde con una vendedora

Gracias a las redes sociales se han hecho virales historias sobre personas que se reencuentran ya sea con un familiar cercano o con sus mascotas, como la mujer que estuvo separada de su perrito por 7 meses.

Dichos momentos están llenos de felicidad; sin embargo, uno similar también causó risas incontrolables en TikTok por una razón en especial.

Reencuentro de hermanas se hace viral en TikTok porque una no reconoció a la otra

Gabriela F. Cerón es una usuaria de la plataforma, y en su cuenta @novafc2207 difundió cómo su tía llamada Cristina emprendió un viaje a la Ciudad de México con un propósito: sorprender a su hermana el día de su cumpleaños, pero no todo salió como se había planeado.

En el video se documentó cómo Cristina emprendió el viaje y llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Después el escenario cambia y al estar afuera de la casa de su hermana, le pregunta "¿A cómo da sus plantitas?", para ver qué ocurría.

Para sorpresa de todos, en lugar de alegrarse y abrazarla, la señora que cumplía años le contestó que no las vendía y solo las había sacado para regarlas.

Ante la situación, las personas que grabaron comenzaron a reírse y le revelaron la verdad, que ella era su hermana.

"No manches mamá, ¿neta? [¿en serio?] es mi tía Cristina.", fue lo que logró que la cumpleañera reaccionara.



Después de escuchar esas palabras la expresión de la festejada cambia por completo y mientras sonríe, ambas se acercan para abrazarse por un largo tiempo.

Al saber que fue una sorpresa planeada para ella comenzaron a brotar lágrimas de sus ojos y confesó que estaba a punto de regalarle una de sus plantitas.

El tiktok se volvió viral en menos de 24 horas y hasta el momento acumula más de 500 mil vistas y 96 mil likes en la plataforma.

Los usuarios lloraron y se rieron al mismo tiempo por la escena

En los comentarios muchos se dijeron conmovidos por la escena y expresaron que, además de reírse, su parte favorita fue una frase que se escuchó mientras se grababa el video.

"No sé ustedes, pero lo que me dio más risa fue 'Ni la conocías, qué lloras'", "Cómo le dicen a la señora que no conoce a su propia hermana, gran joya", "No le hubieran dicho nada, hasta que ella sola se diera cuenta", "No debería reírme, pero cuando le restriegan que no la conoce sí me reí fuerte", fue como reaccionaron los internuatas.



Por otro, lado algunos compartieron que así como la señora no reconocío a su hermana, también tenían historias similares de familiares que tardaron en darse cuenta con quién estaban hablando.

"Así mi abuelita con su hermana, platicaron por 20 minutos hasta que una dijo es que estoy esperando a mi hermana y dice su nombre. 'Ay, pues soy yo'", "Mi mamá y mi tía iban sentadas en el bus juntas hasta que se bajaron igual se reconocieron" o "Me pasó igual. Mi abuela solo recordaba a mis hermanos mayores menos a mí, jajaja", son algunas anécdotas que compartieron los internautas.