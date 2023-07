Hombre lucha contra oso en una montaña y la pelea impactó a todo TikTok: así salvó su vida

Muchos animales se vuelven virales en TikTok por ser tiernos; no obstante, en algunas ocasiones pueden causar miedo si son salvajes, pues son capaces de lastimar a los seres humanos.





Hombre comparte el ataque que sufrió por parte de un oso y video explota en TikTok

Esto fue exactamente lo que vivió un hombre que al salir a practicar alpinismo en una montaña se encontró con un animal que le daría el susto de su vida.

Resulta que un experto escalador decidió pegar en su casco una cámara pequeña para documentar su viaje, pero terminó grabando cómo se salvó de ser atacado brutalmente por un oso mientras descendía por una cresta rocosa.

Dentro del video se ve claramente cómo el hombre se encontraba tranquilamente descendiendo del lugar, cuando de la nada, un oso se aproxima a él con la intención de morderlo.

Tras darse cuenta de lo que estaba pasando, aterrorizado inmediatamente comenzó a gritar y lo empujó hacía abajo, lo cual hizo que el animal terminara golpeándose contra unas rocas, pero eso no lo detuvo.



Segundos después el oso se abalanzó para volver a atacar al alpinista, quien inmediatamente lo golpeó con su puño cerrado en la cabeza, aún así volvió con la intención de morderlo, pero esta vez el hombre le dió una patada en la cabeza la cual lo obligó a retirarse.

Aunque en un inicio él no sabía porque fue víctima de este ataque, después de que el animal se alejara se mostró que el oso estaba acompañado de un cachorro, lo cual indicaba que era una madre protegiendo a su cría de cualquier amenaza.

Si bien el video se hizo viral el 16 de junio en Tiktok con más de 74 millones de vistas gracias a la cuenta @animalslife.pro, se descubrió que dicho suceso tuvo lugar en 2022, específicamente en el monte Futago, el cual se encuentra dentro de prefectura de Saitama, Japón.

"Qué miedo yo no sé cómo hubiera reaccionado", "La verdad es que sobrevivió porque supo qué hacer", "Y eso que el oso era pequeño, yo me muero", "Se me salió el alma y regresó al ver que no le pasó nada al vato del video", "¿Cuántas probabilidades habían de que grabara esto?", "Yo me paralizo de miedo, admiro que reaccionó súper rápido a la situación", "Si me hubiera pasado lo mismo yo seguro terminaba gritando como él", resultaron ser algunos comentarios.



El video original del encuentro cercano fue publicado por el mismo hombre que decidió mantener su nombre anónimo y se limitó a nombrar su canal de YouTube "Bear attacks climber".

“En lugar de miedo, cambié a la sensación de que si venía, no tenía más remedio que enfrentarlo. Mirando hacia atrás en el video, parece que el oso me atacó para proteger al cachorro. Invadí territorio de osos, pero como me atacaron, me defendí", es lo que comentó en la descripción del clip.



Al final añadió que una de las razones de que saliera prácticamente ileso es que tenía conocimiento en artes marciales.

¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? Dinos en los comentarios.

