En video: El viento es tan fuerte en Nueva York, que incluso empuja a las personas

La mexicana Karen Lin se encontraba de viaje en Nueva York cuando captó en video lo que el fuerte viento ártico de la ciudad le hacía a las personas que paseaban en la calle, provocando reacciones de varios internautas al subir el video.

Estos últimos días, este territorio ha sido uno de los más afectados en cuanto a clima, registrando temperaturas de una sola cifra en grados centígrados, frío que se ve aún más propagado por el potente aire que circula.

¿Cuál fue el video que se hizo viral sobre el fuerte viento de Nueva York?

Desde su cuenta de TikTok (@linkren), Karen Lin subió el video de su 'aventura' en la gran ciudad de los rascacielos, pues le impresionó ver todo lo que provocaron los fuertes vientos.

En el clip, que grabó en plena calle, puede observarse cómo el fuerte viento mueve árboles, plantas y seres humanos de alrededor.

Las personas ven mermado su equilibrio y hasta caminan del lado para contrarrestar el aire tan fuerte que golpea contra ellos.

Una joven rubia puede verse caminando en la dirección contraria de la que sopla el viento, pero puede verse el trabajo que le cuesta lograrlo, mientras su cabellera 'flota' horizontalmente detrás de su cabeza.

Otra chica que va pasando por ahí del lado es empujada y casi llevada por el aire, pero otro transeúnte se acerca para sostenerla y jalarla hacia sí mismo haciendo fuerza.

Mientras graba, la camarógrafa hace expresiones de asombro, sin poder creer lo que está viendo.

El video, de tan sólo 25 segundos, tenía la descripción: "No se pongan a dieta para Nueva York, ¡porque se van!".

Karen intentó subir también otro video contando una anécdota, pero el ruido del viento y que éste le echara el cabello sobre su rostro, lo impidieron rotundamente.

¿Por qué hay viento tan fuerte en Nueva York?

Según la BBC, el viento usualmente sopla más fuerte alrededor de la base de un rascacielos, un fenómeno que no sólo produce molestias sino que puede también representar un peligro público.

Esto sucede cuando el viento golpea el edificio y, sin otro lugar hacia donde desplazarse, es empujado hacia arriba, abajo y a los lados. El aire forzado hacia abajo genera la aceleración del viento a nivel de la calle.

Algunos internautas lo explican como que los rascacielos forman túneles de viento.

¿Cómo reaccionaron los internautas al video de los fuertes vientos en Nueva York?

El clip sorprendió a los usuarios de TikTok e Instagram de tal manera que se viralizó y ya suma más de 15.8 millones de reproducciones, 2.1 millones de 'Me gusta' y 17 mil comentarios. Por supuesto, algunos tomaron con mucho humor el suceso.

"Por eso, hasta ahora, no voy a Nueva York", "Mi mamá: ¿A dónde vas? Yo: A donde me lleve el viento", "Para que me levante a mí, sería un huracán", "jajaja No puedo parar de reírme", "Literalmente, el viento estaba fuertísimo", "Literal pueden grabar una escena de 'Earth song' de Michael Jackson", "En Chicago la gente vuela cuando hace ese aire", "Yo salí y casi me arrastra", "Qué caballerosos los hombres que ayudaron", "Lo peor es cuando abres la puerta y te la cierra en la cara", "Puedo imaginar a una persona volando", "Definición de 'Me dio un aire' jajaja", escribieron algunos.