Novios son golpeados con kilos de arroz en la iglesia por sus invitados: video causa indignación

Las bodas no se libran de incidentes que hacen pasar un mal rato a los novios, como los siguientes que recibieron un "ataque" en la iglesia por parte de los invitados.

Invitados atacan con arroz a recién casados y video viral divide a TikTok

Resulta que el pasado 27 de octubre se dio a conocer que una pareja se casó por la iglesia en España y al salir de ella,se llevaron una sorpresa un tanto desagradable.

Una de las tradiciones es arrojar pequeñas cantidades de arroz a los novios para desearles una relación feliz, duradera y con hijos; no obstante, los invitados tuvieron una idea muy diferente.

Al dar sus primeros pasos como marido y mujer la pareja se vio atacada en una enorme lluvia de arroz y por si fuera poco, dos hombres arrojaron sobre el novio costales llenos de dicho alimento.

Si bien al inicio los novios se mostraron preparados para recibir el arroz sobre sus rostros y ropas, después comenzaron a retroceder en señal de que querían que esto terminara.



A pesar de que se les podía ver con sonrisas en el rostro, después se mostraron incómodos y hasta la novia pidió que ya no lanzaran más, pues los invitados comenzaron a levantar el arroz del suelo para aventarlos de nueva cuenta.

El clip publicado por la usuaria @meeeryyy1 y titulado "La mejor boda sin duda", en cuestión de días obtuvo más de 4 millones de reproducciones.

Si bien se compartió pensando que causaría gracia en redes sociales, al parecer a los usuarios esta pequeña "broma" del arroz les pareció de muy mal gusto y aquellos que participaron en ella, fueron severamente criticados por incomodar a los novios.

En la sección de comentarios hubieron personas que señalan que los invitados no eran amigos, sino más bien enemigos y que por este tipo de situaciones se debe pensar con cuidado a quién invitar a estos eventos.

"Para que tener enemigos si ya tienes a estos", "Hay que saber muy bien a quien invitas a tu boda", "Pues qué agradable tene amigos que te hagan eso, no? 😳", "La verdad que se han pasado", "Si me hacen eso yo nos los dejo entrar a la fiesta", "Qué mal gusto", "Se pasaron de chistosos,en un momento tan emotivo😳😳", "Me enojo si me hacen eso", "¿son los amigos o los enemigos ? no me quedo claro", "Qué horror de invitados" o "Pobrecitos se nota que los les gustó nada a los novios".



Por otro lado, algunos expresaron que el arroz significa abundancia, lo que quería decir que los novios obtuvieron mucha de ella gracias a los kilos de arroz que les aventaron.

"Pero recibieron mucha abundancia jaja no sé por qué las quejas", "Nunca les faltará nada en el matrimonio, mucha, muchísima abundancia✨", "Es cuando te das cuenta que tus amigos aprobaron la boda 😂😂😂🥰", "El arroz fue mucha bendición", "Jamás les faltará nada después de esto", "El arroz representa bendiciones ,y ellos le dieron mucho 😅", "Eso solo significa que tendrán prosperidad por siempre", fueron otros puntos de vista.



¿Tú qué piensas acerca de este video? Dinos en los comentarios.

Te podría interesar: