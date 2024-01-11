Entretenimiento

Chica celebra sola su cumpleaños número 30: los invitados la dejaron plantada, pero redes creen que miente

En un segundo video la joven explicó lo que pasó: todos se sintieron traicionados

Tania Caballero.
Video Fiestas de 15 años que salieron mal: a una la dejaron plantada, a otra no le gustó el maquillaje y más

Una usuaria de TikTok se hizo viral al compartir un video en el que aseguraba que la dejaron plantada sus invitados en su fiesta de 30 años.

Ana Elsa demostró lo mucho que se esforzó en planear y llevar a cabo una fiesta en la que 'tiró la casa por la ventana', pues contrató un salón, área de snacks, cena, un DJ, decoraciones y hasta mandó hacer un pastel 'aesthetic' para que todo saliera de lujo, sin embargo se decepcionó al ver que nadie llegó, excepto una sola amiga suya.

Esto no es nuevo, ya que desde la pandemia del covid-19, cada vez a más personas les pasa lo mismo: organizan fiestas a las que nadie va, con todo tipo de motivos, incluso bodas. Todos estos usuarios suelen compartir sus desagradables experiencias en redes sociales.

@lafamiliadenaty

NADIE LLEGÓ A LA BODA 😕😱 No hagan esto y asistan a todos los eventos que los inviten! #boda #invitados #noasistieron #bodaconniños #familiadenaty #lafamiliadenaty #evento #animacion #showcarnaval @Eduardo Alvarez

♬ sonido original - La familia de Naty

¿Cómo fue el video de la fiesta donde dejaron plantada a la treintañera?

Desde su cuenta de TikTok @makeupyourideas, Ana Elsa compartió un video titulado 'Mefestejé mis 30s en grande, pero nadie vino', cuya descripción fue: "Gracias @Alba_Michelle_Fonsec por ayudarme en la planeación aunque nadie haya venido".

En dicho clip, se le ve a la chica vistiendo un vestido negro y tomando lo que parece ser un refresco de cola o una 'cuba', sentada en una de las varias mesas dispuestas para el evento con sillas Tiffany blancas y manteles negros.

Ella parece ser la única en el lugar, el cual recorren con la cámara mostrando que no hay nadie más en el salón. Luego, se ve una toma de ella escribiendo en su celular, en la que narra: "Mandándole mensaje a todos los invitados, me cancelaron de última hora".

Su amiga Alba aparece bailando entonces en la solitiaria pista y con el DJ de fondo: "Mi amiga poniendo ambiente para que no esté triste. Tqm, amiga, no sé qué haría sin ti".

La joven continúa la grabación mostrando el resto de los detalles que preparó: "Mandé a hacer hasta una decoración con globos para las fotos y mi mamá me ayudó con la mesa de snacks. Mandé a hacer un pastel 'aesthetic', pero al final nadie vino".

@makeupyourideas

Gracias @Alba Michelle Fonsec por ayudarme en la planeación aunque nadie haya venido 🥺🫶🏼 #30s #30thbirthdayparty #cumple30 #nadievino #micumpleaños

♬ Gameboy Color - Drax Project

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok ante el video de la chica a la que sus invitados dejaron plantada en su fiesta de cumpleaños número 30?

Algunos de los internautas mostraron su apoyo a la chica tras haber visto este video, que ya cuenta con más de 2.2 millones de reproducciones, más de 80 mil 500 'likes' y casi mil 500 comentarios, pero otros no estaban del todo convencidos de que fuera real lo que le sucedió.

"Me pregunto por qué nadie fue, qué raro", "Se me hace que lo grabó antes de que todos llegaran", "Lección: tus próximos cumples te vas de viaje con la amiga que sí estuvo para ti, los demás bloqueados forever", "Le pasó a una compañera de la escuela, me invitó obligada y sólo fuimos su familia y yo, ahora somos mejores amigas", "Me pasó algo peor, hice algo pequeño y nadie vino", "Me pasó igual cuando cumplí 18", "No creo eso", "En mi fiesta de 15 invite a 11 amigas, solo fueron 2 y se fueron rápido", escribieron algunos.

Todo se trató de una "broma"

Tras volverse viral, Ana Elsa subió otro video a su cuenta de TikTok asegurando que todo se había tratado de una broma y que en realidad sí habían llegado los invitados. El nuevo clip mostraba a todos llenando el salón, pero debido a la reacción de los internautas, quienes se sintieron engañados y la llamaron 'mentirosa', la chica lo borró de su perfil.

"Sólo fue un truco para hacerse viral", "Hay personas a las que sí nos ha pasado", "Me siento traicionada", "¿No que no había llegado nadie?", "¡Qué poca! Hay gente que sí la pasa mal y gente como tú no más por llamar la atención!"; "Mentirosa", "Dijo que nadie fue a su fiesta y hasta lástima me dio", "Te gusta causar lástima", comentaron.


¿Tú qué opinas?

