Novios eligen canción de Bad Bunny como vals en su boda: no entendieron lo que dice la letra

Los videos virales de TikTok han demostrado que no todas las bodas son perfectas, como la novia que se viralizó porque la dejaron plantada o la pareja estadounidense a la que le gustó el ritmo de una canción de Bad Bunny, pero al no hablar español nunca se enteraron de que la letra era de propuestas indecorosas y un poco de desamor.

Pareja que no habla español usó canción de Bad Bunny para vals de su boda

La usuaria de TikTok, identificada como Yazmin Barba, compartió con sus seguidores el curioso momento que vivió durante la boda de una prima de su novio. Resulta que ella es una latina que radica en Nueva York, Estados Unidos, y entiende el español, pero los novios y varios invitados a la fiesta no hablan el idioma a la perfección.

Entonces, cuando tocó que los recién casados compartieran su primer vals como marido y mujer, sonó la canción ‘Dákiti’ (2020), interpretada por Bad Bunny y Jhay Cortez. Curiosamente, la melodía atrajo a más personas a la pista para bailar junto a los novios, aspecto que a Yazmin la sorprendió porque se trata de una canción sobre sexo por despecho..



La autora de la grabación compartió el peculiar momento bajo la descripción “Aquí la importancia de Google Translate”, y rápidamente el video acumuló más de 3 millones de reproducciones. Mientras que los internautas de habla hispana dejaron sus divertidas opiniones en la sección de comentarios:

“Ese vals fue un perreo coquetón y elegante”, “Urge un plan ‘Español sin barreras’”, “Perrean elegantemente”, “No se burlen, así nos vemos nosotros bailando canciones en inglés porque suenan románticas”, “Fingí que no sabía español y la verdad sí se escucha como una canción para bailar como vals” o “No puedo con esto, si me hubieran invitado a mí yo paraba el vals”.

¿De qué habla la canción ‘Dákiti’ (2020) de Bad Bunny y Jhay Cortez?

La letra de la canción narra la relación pasional entre un hombre y una mujer, quienes se encuentran para ir a beber o tener sexo:

“Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Las copas de vino, las libras de mari, tú estás bien suelta, yo de safari. Tú mueves el culo fenomenal para yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar en mi cama y lo voy a celebrar”, se puede escuchar en las primeras estrofas de ‘Dákiti’ (2020).

Posteriormente, la letra revela que dicha relación no es tan formal, más bien se trata de sexo por despecho porque a la chica le rompieron el corazón y él está dispuesto a tener relaciones con las amigas de ella:

“Hace tiempo le rompieron el corazón. Estudiosa, puesta para ser doctora, pero le gustan los títeres wheeleando motoras. Yo estoy para ti las veinticuatro horas, a ti no me opongo y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. Si es por mí te lo pongo de septiembre hasta agosto. Y a mí sin cojones lo que digan tus amigas”.