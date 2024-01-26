Inquietante video viral muestra a un "Godzilla" emergiendo del mar y desata polémica en Internet: ¿es real?

Video El crucero más largo del mundo reveló todos sus dramas: swingers, se acabó el vino, peleas y más

El video grabado desde un barco de pasajeros se hizo viral en TikTok, debido a que puede verse cómo lo que parece ser un 'Godzilla' real emerge del mar al lado del transporte turístico.

Lo que muchos creían hasta hace poco tiempo que era una leyenda japonesa, ahora presumen que puede ser real.

¿Cómo fue el inquietante video que se hizo viral sobre un 'Godzilla' real?

En el video, posteado por la cuenta @MoviePremier puede verse que un barco lleno de pasajeros naveja en alta mar y de pronto ven algo inesperado: lo que parece ser un monstruo marino emergiendo hacia la superficie.

Las personas salen a observarlo más de cerca, aunque algunas gritan de terror y desesperación, mientras que quien está grabando el video parece preguntar: "¿Qué es?".

Algunos lo llamaron 'un Godzilla', aunque hasta el día de hoy no existe ningún tipo de evidencia de que esto sea real.

¿Cómo reaccionaron los Internautas al video de un 'Godzilla real' emergiendo del mar?

Aunque algunos sí pensaron que se trataba de un monstruo marino, otros usuarios de TikTok se mostraron excépticos ante el video que ya cuenta con más de 10.1 millones de reproducciones.

"Justo en ese crucero ndie traía un iPhone 15 pro max con súper cámara inigualable", "Se parece a Godzilla, pero debido a los derechos internacionales de copyright... no lo es", "Siempre que ocurren acontecimientos extraños, la gente graba con calculadoras", "La chica que grita, ¿qué es lo que trata de hacer? ¿Espantarlo con su súper grito?", "Siempre graba el we con Parkinson, que casualmente compró un cel del Oxxo y la brisa del mar empaña la cámara y sólo grabó 4 segundos", "Al principio no vi nada y al final tampoco", "A este punto creo que ya es normal, digo, pasamos un montón de cosas, si ahora apareciera un Godzilla real no me sorprendería", opinaron algunos.

Las Teorías: Si no era 'un Godzilla', ¿qué se grabó en el video?

Muchos de los internautas no se quedaron callados y expresaron que en vez de ser un 'Godzilla real' pudo haber sido muchas otras cosas más, como:

1. Un lagarto (aunque es complicado que lo sea debido a su tamaño).

2. Una Mantarraya gigante (que pueden alcanzar hasta los 10 metros, aunque también cuestionan su tamaño).

3. Una Piedra gigante (la cual fue descubriéndose por el oleaje).

4. El Leviatán (Una majestuosa criatura mítica creada por Dios, al que ningún hombre podía matar).

5. Un submarino viejo que chocó con una roca.

6. Un iceberg (aunque no parece serlo).

7. Una especie de ballena (algunas llegan hasta los 30 metros).

8. Un calamar gigante (llegan también a los 30 metros de largo).

9. Un truco publicitario (ya que la nueva película de Godzilla se estrenó poco después y fue publicado por un medio que habla de cine).

¿Tú qué opinas?

¿Quién es Godzilla?

Esta referencia popular de la cultura japonesa del siglo XX, es descrita como un enorme dinosaurio mutante, quien genera caos en el mundo.

La primera vez que apareció en el cine fue en 1954 y desde entonces se han hecho múltiples películas con este exitoso personaje de ficción.