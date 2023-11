Niño utiliza a Alexa para hacer tarea de matemáticas: le susurró las respuestas e Internet reaccionó

Los niños de los últimos años han crecido dominando diversas herramientas tecnológicas, como los celulares, televisiones inteligentes y hasta la famosa asistente virtual de Amazon, Alexa.

De hecho, se han registrado casos de menores realizando pedidos por Internet con su ayuda y haciendo infartar a sus padres al ver la cuenta, pero un peque sorprendió a todos al utilizarla de una manera diferente, te explicamos.

Niño le pide a Alexa que haga su tarea de matemáticas y el video se hace viral en las redes

Un niño en Brasil fue captado en video haciendo su tarea de matemáticas, pero para acabarla sin esfuerzo, rápidamente decidió crear una ingeniosa estrategia para obtener las respuestas: preguntarle a Alexa.

Al parecer el nene, de quien se desconoce su nombre, no tenía intenciones de hacer las sumas y las restas que le dejaron de tarea, por lo que comenzó a susurrarle a Alexa las operaciones con el fin de apuntarlas en su cuaderno sin que su mamá se enterara.

En un inició el le pregunta cuánto es 55 menos 43 y la asistente contestó 12 en voz baja, después corre a la mesa y escribe el número en su libreta.



Así, sucesivamente, el pequeño se acercó varias veces para que Alexa resolviera las operaciones y cuando terminó se lo comentó a su mamá, quien se encontraba en otra habitación de su casa.

Lo tierno del asunto es que el menor le dio las gracias a Alexa y ella respondió: "Un placer ayudarte", además al final se alejó haciendo un baile en señal de triunfo por "salirse con la suya".

Al publicarse el clip de este niño y su travesura se hizo viral de inmediato en redes sociales y los usuarios apuntaron que verlo usar de esa manera a Alexa les dio mucha sorpresa, pero también humor.

"Nadie habla de que el niño le dio las gracias, no sabrá sumar pero educación tiene", "Podría decir que es malo en matemáticas pero inteligente para la vida y conseguir respuestas", "Capacidad de resolver problemas matemáticos= 0%. Capacidad de resolver problemas en la vida= 100%", "Alexa es un gran cómplice", "Alexa es la mejor", "Jajaja ese niño es un genio, me hizo reír", "Necesito una Alexa en mi vida" y "Tremendo niño, jamás se me hubiera ocurrido", fueron algunos.

Internautas aseguraron no saber la capacidad que tiene la asistente Alexa de susurrar

Una parte de los comentarios se enfocó en resaltar el mal actuar del niño, pues no aprendería las matemáticas por su propia cuenta y otros, en externar su desconocimiento sobre la capacidad de la asistente Alexa de susurrar.

"¿Cómo que Alexa puede susurrar?", "Yo no sabía que ella podía hacer eso", "jajaja pero ¿¿¿Alexa también susurra???", "Lo que más me impactó fue ver que Alexa puede susurrar, llevo años con la mía y no sabía", "Aquí los que no sabíamos el modo susurro de Alexa" y "Me siento muy tonta porque ese niño sabe que Alexa susurra y yo lo supe hasta hoy".



Por último, algunos padres comentaron que de hecho sus hijos también habían utilizado a Alexa para hacer sus tareas y se dieron cuenta porque los pequeños terminaban muy pronto las actividades, por lo cual tuvieron que alejarlas de su alcance.

¿Tú qué piensas acerca del video? Dinos en los comentarios.

