Artista decora su mansión con garabatos y dibujos: tardó 2 años, pero el resultado es increíble

Existen quienes que expresan su arte a través de pan tostado o puntas de lápices, pero el artista de 26 años Sam Cox, mejor conocido como 'Mr. Doodle' ('Señor Garabato' en español), dio un paso más allá al decorar su mansión completa con garabatos de tinta negra sobre un fondo blanco.

Se trató de un sueño de adolescencia al que finalmente quiso hacer realidad en septiembre de 2020. Eso sí, para concluir el proyecto tardó dos años exactamente, pues acabó en septiembre de 2022.

“Mi Doodle House que soñé con crear desde que era adolescente. Me gustaría agradecer a mi mamá y a mi papá porque desde que me permitieron dibujar sobre las paredes de mi habitación cuando era niño, he querido vivir en una propiedad completamente cubierta de personajes de mi propia creación”, escribió Sam Cox en una publicación de Instagram el 3 de octubre de 2022.

Sam Cox ‘Mr. Doodle’ decoró su mansión en Reino Unido con garabatos

El artista inglés es originario de Kent, Reino Unido, por lo que decidió hacerse de una lujosa mansión en la localidad de Tenterden con el objetivo de rediseñarla a través de su arte y así irradiar felicidad en su hogar por medio de sus dibujos y garabatos.

“Un DoodleLand lleno de criaturas felices que me dan alegría cuando las veo. Para mí, eso es para lo que creo arte, para hacerme feliz y, con suerte, hacer felices a otros en el camino”, escribió Sam Cox en una publicación de Instagram el 3 de octubre de 2022.

El artista usó 238 galones de pintura blanca, 401 latas de pintura en aerosol negra (para el exterior), 286 botellas de pintura de dibujo negra (para el interior) y alrededor de 2 mil 296 plumones de pintura acrílica (en realidad solo utilizó cuatro bolígrafos de diferentes tamaños, pero eran recargables y las plumillas reemplazables).

El artista Sam Cox requirió de la ayuda de familiares para hacer realidad su sueño

A través de sus publicaciones de Instagram, ‘Mr. Doodle’ confesó que no hizo su proyecto solo, sino que sus seres queridos le ayudaron para transformar su mansión. Uno de ellos fue su tío Graham, quien estuvo a cargo de convertir el inmueble en un lienzo en blanco.

No solo pintando las paredes de blanco, también contratando a un equipo de personas que ayudaran a renovar los imperfectos de la casa y verificar cualquier daño en la infraestructura como las conexiones eléctricas o las tuberías para que el punto de partida fuera perfecto antes de que empezara a garabatear.



El padre de Sam Cox fue otro gran aliado del artista, pues fungió como asistente pintando diferentes cosas alrededor de la mansión. Incluso ayudó a armar los muebles y las puertas de la casa, los cuales también fueron decorados bajo el estilo de ‘Mr. Doodle’.

Respecto a materializar su sueño de adolescencia, el inglés confesó que fue su antiguo profesor de Gráficos, quien le dio la idea para pintar su casa, ya que originalmente el artista quería pintar todo con pintura en aerosol blanca y luego hacer los garabatos. Lo que hubiera sido problemático porque no era la mejor técnica.

Finalmente, Sam Cox, alias ‘Mr. Doodle’, compartió el proceso de su trabajo con sus seguidores de YouTube a través de un video que aparenta ser una animación CGI, pero en realidad es una animación en ‘stop motion’ que combina imágenes del antes y el después de la transformación de la casa.



¿Qué te pareció la idea de 'Mr Doodle' para la decoración de su hogar? Cuéntanos en los comentarios.