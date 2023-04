Abuelita pide a Alexa que rece un rosario: su reacción al escuchar la respuesta se hace viral

Pues la abuelita Victoria, originaria de Veracruz, México, se hizo viral por una travesura más inocente: pedirle a Alexa (el asistente virtual de Amazon) que rezara para ella.

Abuelita quería escuchar un rosario y recurre a Alexa

Con más de 5 millones de reproducciones, el video publicado por la nieta de Victoria, identificada en TikTok como Liani (@giulianigi), muestra a la adulta mayor pidiéndole de favor al asistente de Amazon que rezara un rosario.

Claro que por su edad parece no entender muy bien cómo funciona el aparato, pero sus nietas la motivan a realizar la orden. Una vez que la hace, sale corriendo con una pequeña sonrisa dibujada en el rostro como si hubiera hecho una travesura.

Entonces Alexa acata la instrucción que le dio la abuelita y pronuncia una bienvenida, así como los rezos correspondientes; lo que emociona a la adulta mayor, que finalmente se persigna para iniciar con el rosario que tanto quería escuchar.

“¡Ay que ternura ver a los viejitos como se vuelven niños!”, “Jamás se me hubiera ocurrido pedirle a Alexa el Santo Rosario, esa abuelita está emocionadísima con el descubrimiento”, "Tecnología y abuelos, lo mejor de TikTok”, “Qué ternura, cuando le dio la indicación a Alexa parecía que era una gran travesura para ella”, “Qué abuelita tan moderna, no importa de qué generación sean todos tienen el derecho a disfrutar la tecnología no solo los jóvenes”, se lee en los comentarios.

Además de un rosario, ¿qué otras cosas se le pueden pedir a Alexa?

El asistente virtual de Amazon, Alexa, puede resolver varias preguntas indicadas por su usuario, incluyendo algunas simplemente por humor al decirle “Alexa, cuéntame un chiste” o “Alexa, dime una adivinanza”. También se puede jugar ‘Piedra, papel o tijera’ o pedirle que diga una adivinanza.

Entre los comandos para el día a día están las alarmas, las cuales se pueden activar con un simple “Alexa, despiértame a las nueve de la mañana”, o más específicas como “Alexa, recuérdame comprar las tortillas a las dos de la tarde”.

Preguntarle la hora es una de las funciones más básicas, pero se puede ir más allá al preguntarle por el clima y así salir preparados o las noticias más relevantes del día para estar al tanto del acontecer local e internacional.



