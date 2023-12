Niño mexicano es ‘el mejor vendedor del mundo’ según TikTok: su técnica se vuelve viral

Los videos que protagonizan los niños son muy populares en la plataforma de TikTok y uno de los que más está llamando la atención fue grabado en México, ya que muestra al 'mejor vendedor del mundo'.

En video: niño es 'el mejor vendedor del mundo' por su manera de ofrecer pays

Todo comenzó cuando el usuario @soy.yosi_ reveló que estaba cenando con su pareja y, de un momento a otro, apareció un menor de edad que se identificó como Issac. El niño estaba vendiendo pays de diferentes sabores.

Lo que más los impresionó fue cómo el pequeño emprendedor comenzó a promocionar sus postres: con una especie de menú telefónico interactivo. Al seleccionar un número de 1 al 4, los clientes podían escoger entre los diferentes sabores que ofrecía, conocer sus promociones, repetir el menú de una manera más lenta, etc.

"Yo vengo de repostería Delicia Reina. Me llamo Isaac y ando vendiendo pay de queso, oreo, flan, chocoflan y tres leches. Casero, horneado con las tres b, están bien buenos, baratos y bonitos con promociones. Acepto trasferencia por celular. Si no le gusta, no me lo paga. Tengo una respuesta para todas sus excusas. Si gusta que se lo repita más lento, marque 1;, si gusta que me vaya, marque 2; si gusta comprar, marque 3; si gusta saber precios, promociones y nombres, marque 4", fue su discurso de venta.



Al escucharlo, la pareja quedó impactada y le pidió que repitiera su menú de opciones. Después, preguntaron por los precios de los pays, para elegir cuál llevarían. Si bien los compradores sólo tenían la intención de pagar dos, el carisma del pequeño hizo que se llevaran todos.



Pero el pequeño vendedor decidió extender su venta. Les preguntó si le comprarían todos los pays que le restaban o solo los que llevaba consigo, pues aún tenía más. Esto hizo reír a la pareja, la cual le aclaró que solo los de la charola que tenía en la mano.

El clip titulado "Este niño es el mejor vendedor que he visto" fue publicado el pasado 23 de noviembre y hasta el momento tiene más de 1.6 millones de reproducciones.

Así reaccionó Internet al video de 'el mejor vendedor del mundo'

Dentro de la sección de comentarios, los internautas aseguraron que su forma de promocionar los postres los dejó sin habla y lo felicitaron por su manera tan original de presentarse con los clientes.

"Primera vez que quiero que una contestadora siga hablando", "Ni en el colegio me hicieron memorizar tanta cosa", "Me perdí con las opciones que dijo jaja", "Ya le hubiera comprado TODOS yo... díganle a ese niño que se abra redes sociales, tiene harto potencial", "Ese niño tiene un futuro exitoso, felicidades a la mamá", "Va para empresario", "Promociones bien PROMOCIONADAS", "Maravilloso, me hizo el día, yo quiero comprar", "Es un amor de niño y va ser un gran empresario" y "Necesito una capacitación con este niño para que me enseñe a vender más", fueron algunos de ellos.



Otros no tardaron en expresar que Isaac les recordó a Paco, el de las empanadas, un joven que años atrás se hizo famoso por vender estos alimentos en diversos idiomas en las playas de Acapulco, México.

Por último, a raíz del clip en TikTok, muchas personas están tratando de averiguar en qué parte del país se encuentra Issac, ya que quieren conocerlo y comprarle pays, pues quedaron fascinados con su menú interactivo.



¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

