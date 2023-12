'Paco de las empanadas' reaparece y revela por fin la fortuna que ganaba: ¿Más de 5 mil dólares?

Paco, el famoso niño vendedor de empanadas en Acapulco, ya creció, reapareció y confesó por fin lo que muchos querían saber, ¿cuánto ganaba vendiendo este platillo a los turistas?

Paco revela cuánto ganaba vendiendo empanadas en Acapulco

Fue en 2016 cuando Francisco Orihuela le dio la vuelta a las redes sociales gracias a la ingeniosa manera en la que ofrecía su mercancía a turistas mexicanos y extranjeros.

Fue justo su habilidad en las ventas lo que lo llevó al estrellato en las redes sociales, a donde llegó gracias a un matrimonio que lo grabó y compartió en Facebook, donde de inmediato se volvió viral.

"Me dijo 'te voy a grabar y me tiras tu speech'... me emocioné, me inspiré y empecé a aventar el 'speech', terminamos el video, me compran las empanadas y me voy... terminó mi día laboral, llegué a la casa y al día siguiente paso con unos chicos que estaban en las rocas y se me queda viendo uno y me dice 'wey saliste en Facebook'... 'Ayer andábamos en el antro y vimos tu video, te volviste viral'", recordó Paco en un reciente podcast compartido en el canal Doble G.



Fue tal el alcance que Paco logró con apenas 12 años que el empresario Arturo Elías Ayub le ofreció una beca por 38 mil pesos al mes, misma que el empanandero rechazó pues, entonces, aseguró sus ingresos con la venta de empanadas eran superiores.

A 7 años de que su grabación llegó a millones de pantallas, ‘Paco de las empanadas’ cambió la venta de empanadas por la creación de contenido en redes sociales, donde nuevamente está en boca de todos al revelar el dineral que ganaba con la venta de este platillo.

El ahora influencer dio detalles sobre cuánto invertía en la producción de empanadas y cuánto eran sus ganancias, asegurando que superaban los 5 mil dólares al mes.

"Esa pregunta está buena, vámonos a precio por unidad, 30 pesos, cerrémoslo en 30, yo me gastaba aproximadamente entre la materia prima y todos mis gastos de gasolina, traslados en la empanada, digamos que unos 10 pesos", recordó.



Con los datos, Gusgri, a cargo del podcast, hace un par de operaciones para calcular las ganancias que Paco lograba al mes.

“Déjame saco mi calculadora, si, sí son 4 mil pesos y si lo multiplicamos por 25 días, ¿Entonces tú te metías unos 100 mil pesos?... ¿100 mil pesos de puro vender empanadas?", preguntó Gusgri a lo que Paco respondió: "Fue una etapa muy buena”.

Internautas dudan que ‘Paco el de las empanadas’ ganara cien mil pesos al mes

La misma sorpresa con la que Gusgri tomó la respuesta de Paco reaccionaron en redes sociales los internautas, quienes dudaron, incluso, que el vendedor lograra esas ganancias.

“¿Los ganaba en dinero o en calorías?”; “No le creo nada. Ya estaría sobresaturado el negocio de empanadas”; “No entiendo cómo hay gente que lo duda, la gente que emprende puede ganar mucho si trabaja mucho, el Godín puede trabajar mucho y ganar poco”; “Ya venderé gelatinas y empanadas. Ya todos se vuelven ricos haciendo esas cosas”, son algunos de los comentarios.