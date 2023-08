Niño invidente vende limonada para ver el mundo y tiktoker lo ayuda con su sueño de manera especial

Muchos tiktokers son conocidos por hacer obras caritativas, como por ejemplo regalar dinero a personas en situaciones vulnerables y el caso de un niño de Estados Unidos llamado Grayson, conmovió al creador de contenido Charlie Rocket.

Tiktoker ayuda a niño invidente a recaudar dinero para viajar por el mundo

El joven que tiene más de 7 millones de seguidores en TikTok dio a conocer que al pasear por la calle encontró a un niño vendiendo limonada afuera de su casa, pero lamentablemente no tenía ni un solo cliente por lo que decidió poner manos a la obra y ayudarlo.

Fue así que se acercó para comprarle un vaso de limonada y conocerlo, pero al hacerlo notó que el niño tenía un propósito muy específico para recaudar fondos.

El pequeño colgó un letrero en su puesto que decía lo siguiente: "Hola, mi nombre es Grayson. Tengo 9 años y nací ciego, pero no dejo que eso me impida hacer todo lo que puedes hacer. Me encanta la música y me encanta viajar. Estoy recaudando dinero para "ver" el mundo mientras aún me queda un poco de visión en uno de mis ojos. ¿Me ayudarás a alcanzar mi sueño de ver el mundo?".



Después de realizar la compra Charlie ayudó a Grayson a repartir volantes por los alrededores con el fin de obtener clientes, lo cual funcionó y puso feliz al pequeño.



Lo más impactante es que al final del clip el tiktoker aseguró que para lograr la meta le daría al menor su propio puesto de limonada cerca del reconocido estudio de fotografía The Dream Factory en la ciudad de Los Ángeles e invitó a sus seguidores a asistir al lugar el pasado 18 de agosto.

Charlie también abrió una página de recaudación de fondos para personas que no viven en la zona y puedan cooperar para auxiliar a Grayson.

Al final, el clip se volvió sumamente viral al obtener más de 20 millones de vistas y por si fuera poco Charlie también ayudó a Garyson a crear su propia receta secreta de limonada con ingredientes orgánicos, la cual estaría disponible en el esperado evento.

La historia del niño invidente impactó en las redes sociales y así reaccionaron los usuarios dentro de la sección de comentarios.

"¡¡Esto me alegra el corazón!! Yay, Grayson", "Estoy llorando 😢 pero me alegro por él vaya Grayson", "Este chico va a conocer todos los lugares del mundo gracias a TikTok, no me la creo", "El mundo necesita más de esto, fue impresionante ver la respuesta de Internet", "Esto HIZO MI DÍA y como que quiero probar esa limonada", "Hizo mi corazón feliz y lleno de alegría ver todo lo bueno que pasó Grayson" o "No puedo dejar de llorar, esto es muy bonito y Grayson se merece todo lo bueno", fueron algunos de ellos.



Como era de esperarse, Charlie compartió otro video sobre cómo se vivió la venta de limonada de Grayson y su nuevo puesto al cual llamó 'Limitless Lemonade'.

Travis Braker visitó a Grayson en su puesto de limonada personalmente

Resulta que una enorme cantidad de personas se presentaron para comprar la refrescante bebida y de manera inesperada la estella de Blink 182, Travis Barker, asistió después de escuchar la historia de Grayson.

Además de comprar limonada, hacer una generosa donación y regalarle a Grayson algunas baquetas. Barker se animó a tocar la batería mientras el niño cantaba con el fin de amenizar el evento, lo cual dejó sin palabras a todo el Internet.

"Te quiero mucho Travis por ayudar a quienes lo necesitan", "Travis nunca decepciona", "Se sabe que Travis es un hombre increíble", "Travis Barker siempre ha sido mi favorito. Qué ser humano tan encantador", "Travis Barker es tan humilde y asombroso", "Siempre me ha gustado Travis Barker pero esto es un nuevo nivel", "Travis Barker siempre será amable y real no importa donde la fama lo lleve" y "No esperaba verlo tocar, wow qué lindo detalle".



Gracias a la ayuda de Charlie y de las redes sociales se espera que Grayson pueda muy pronto reunir la cantidad de dinero necesaria para recorrer el mundo y ver las maravillas que hay en él.

Te podría interesar: