Niña encuentra a su perrita perdida y el video de su reacción hizo llorar a todo Internet

La cuenta de TikTok dedicada a una niña de 6 años llamada Cathalia (@cathaliafelix) hizo viral un video corto que compartía un emotivo momento en el que la pequeña se reencuentra con su mascota que estaba perdida.

Niña conmueve a Internet por su reaccion al encontrar a su perrito: video viral

En el clip donde se lee: "Nunca subestimes el amor de una pequeña niña por sus perros" se aprecia a un perro pequeño correr hacia un auto, mientras que una niña que sale de lo que parece ser la parte trasera del auto, corre hacia él también y al reencontrarse lo abraza y llora de felicidad a todo pulmón, sin poder contenerse.

La niña lleva a la perrita adentro del auto, diciendo: "Te encontré, Lucy", "la encontré".

El video provocó miles de reacciones entre los usuarios de TikTok, quienes escribieron conmovidos: "wooow me partió el corazón el amor que le tiene y él corriendo por ella", "Qué emoción, me hizo llorar, que lindos sentimientos tienes", "Cuídenlo mucho. Bendito Dios lo encontraron", "Ay, chiquita hermosa", "Lloré, a mí se me salió mi perrita y no la encontré y sé lo que se siente".

Este video ya tiene más de 8.4 millones de views, 1.4 millones de likes y más de 20 mil comentarios.

En un segundo video, la mamá de la niña graba a su hija que va ya sentada en el asiento trasero del auto con la perrita y, sin poder detener las lágrimas y el llanto, dice: "Ella quería que le diera un beso, porque la encontré. Está bien. Está bien, Lucy. Sólo estoy llorando porque te encontré".

La madre, que va en el asiento delantero del coche, le habla a la perrita, quien chilla, chupa a la niña y se aproxima a la cámara: "¿Dónde estabas? ¿Estabas perdida? Pude escucharte, bebé".

Cathalia abraza y besa a su mejor amiga peluda, mientras su mamá la acaricia desde el asiento de adelante.

Sin duda alguna, el amor a nuestros 'lomitos' es algo que nos une como seres humanos, además de estos momentos conmovedores que nos encanta ver y compartir en redes sociales, como una manera de darnos cuenta que no todo es malo en el mundo.