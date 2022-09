Niña celebra fiesta temática de la Rosalía y se hace viral: “Que buen gusto el de la motobaby”

Rosalía ha cautivado a público de todas las edades con su música, desde adultos que bailan sus éxitos hasta pequeños niños que le rinden homenaje; como la bebé que cantó ‘Despechá’ en TikTok o la nena de siete años que pidió una fiesta temática de la ‘Motomami’.

Mía pidió su fiesta de siete años con temática de Rosalía y cautivó a TikTok

Una usuaria de TikTok, identificada como Ashley Reyes, dio a conocer a sus seguidores la espectacular fiesta temática de su hermanita de siete años por medio de un videoclip de 59 segundos.

En la grabación se puede apreciar que la paleta de colores predominante fue rojo, blanco y dorado; pues la pequeña se disfrazó con uno de los atuendos carmesí que la cantante usó en el escenario.

Durante su festejo, Mía bailó alegremente las canciones más conocidas de Rosalía e incluso mascó chicle con el famoso gesto de hartazgo de la artista española. También hubo un pastel decorado con símbolos y dibujos del álbum Motomami (2022). Aunque muchos internautas opinaron que lo mejor fue la “rosipiñata”, una piñata inspirada en la cantante.



Tras ver el video, fans de Rosalía se cautivaron con la idea de Mía para celebrar su cumpleaños, así que no dudaron en dejar su opinión en la sección de comentarios:

“Quiero una fiesta así”, “No la critico, a mis 30 pediría una fiesta igualita”, “Yo sentiría que he triunfado como artista si una niña quiere su fiesta con temática mía”, “Estas nuevas generaciones están muy raras, yo en mis tiempos pedía fiestas de Barney”, “Eso fue muy motomami de parte de la nena”, “Muchas felicidades niña que se viste de Rosalía”, “Qué buen gusto el de esta motobaby, todas queremos una motofiesta así”, “Amé el 'outfit' de la niña y su piñata fue lo mejor, si hubiera ido no permitiría que la destruyeran”, “Qué fiesta tan más 'aesthetic', en mis tiempos los papás no se esforzaban tanto” u “Hoy conocí la envidia y la inspiró una niña de siete años”.

¿Por qué es tan popular la cantante española Rosalía?

Rosalía Vila Tobella, nombre completo de la artista, actualmente tiene 29 años y, aunque su interés por la música surgió cuando tan solo tenía siete años, fue hasta el 2016, con 24 años de edad, que su carrera despegó gracias al Grammy Latino que ganó con su álbum debut ‘Los Ángeles’.

Posteriormente, su segundo álbum ‘El mal querer’ (2018) fue tan bien recibido por las personas que sus canciones fueron incluidas en el 'soundtrack' de la serie de Netflix ‘Élite’, lo que la llevó a ser aún más conocida a nivel mundial.

Eso sí, conseguir el éxito no le fue fácil, pues en 2008 Rosalía se presentó en el programa de televisión español ‘Tú sí que vales’, sin embargo, los jueces la rechazaron argumentando que le faltaba algo a la joven artista e incluso desafinó durante su presentación. Afortunadamente, Rosalía no se dio por vencida y ahora es una de las artistas más famosas en el género urbano por su mezcla con el estilo flamenco.