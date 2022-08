Mamá celebró el primer año de su hija con "fiesta satánica" y el extraño video desató críticas

Por lo general, las fiestas de cumpleaños se decoran según la temática elegida por su protagonista; por ejemplo, la mamá que pidió una celebración inspirada en Chayanne.

En el caso de los bebés, los papás son quienes deciden cuál será el tema de la fiesta; algunos optan por ideas infantiles, aunque también hay quienes se ponen creativos con extravagantes conceptos.

Mamá celebró el primer año de su hija con "fiesta satánica": sus se hicieron videos virales

Una usuaria de TikTok, identificada como Janeth Zapata, mostró a sus seguidores la singular fiesta de cumpleaños que ofreció en honor al primer año de vida de su hija Lilith.

En los videos compartidos por la mujer, se aprecia a la nena vestida de negro posando con su piñata (un macho cabrío negro que simboliza un demonio), decoraciones de pentagramas y velas negras.



Y es que, debido a la viralidad del primer video, la mamá de Lilith decidió compartir más detalles sobre el original festejo de cumpleaños de su niña, ganándose así varios comentarios irónicos sobre la situación:

“Su primer pacto satánico”, “Su primer ritual al 'Señor Oscuro'”, “Con demonio incluido”, “Yo también quiero ofrecer a mi hija en sacrificio, solo llora y hace popó”, “No había visto que nadie se atreviera a tanto” o “¿Por qué la gente se impresiona tanto? En los bautizos sacrifican animales para hacer asado y nadie se escandaliza”, se lee en los comentarios.

Asimismo, hubo personas que aplaudieron la valentía de los papás al animarse a organizar una fiesta de acuerdo con sus gustos personales, sin importarles las críticas:

“Que bueno que hagan su gusto y dejen de lado las críticas”, “La gente debería respetar los gustos de cada quien, lo importante es que la niña se lo pase bien”, “Todos criticando en los comentarios, si no les gustó realicen una fiesta a su gusto, o al menos critiquen cuando ustedes lo paguen” o “Bueno, independientemente de que sea una fiesta satánica, hay que admitir que el dibujo y la piñata están muy tiernos, la verdad si le dan un toque infantil al evento”.

Otros usuarios de TikTok expresaron su inconformidad respecto a la temática del evento para una niña de apenas un año de edad, pues la consideraron inaprpopiada, aunque solo se tratara de un estilo de decoración:

“Pobre niña, ¿por qué le hacen una fiesta así?”, “No es gracioso, lo que le espera con unos padres tan inmaduros”, “Se están pasando con eso de ser padres ‘cool’, la fiesta parece funeral y no celebración”, “Yo creo que los rumores de que es la mejor fiesta de un año no son ciertos”, “No veo por qué los felicitan, claramente la fiesta es para los papás y no para la niña que ni siquiera puede razonar los simbolismos”, expresaron algunos internautas.