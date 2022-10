Maestra se hace viral por cantar ‘Despechá’ junto a sus alumnos: “están re actualizados”

La cantante Rosalía se ha convertido en todo un fenómeno mundial; pasó de ser rechazada en 2008 por los jueces del reality show musical ‘Tú sí que vales’ a convertirse en una de las artistas más famosas del género urbano por su mezcla de estilos.

Incluso los niños la admiran, como la pequeña que pidió una fiesta de cumpleaños con temática de ‘Motomami’ o los alumnos de una maestra que corean de memoria la letra de ‘Despechá’.

Maestra canta ‘Despechá’ de Rosalía junto a sus alumnos y se hace viral

La vida de la usuaria de TikTok identificada como Margarita Pla gira en torno a la música, de día da clases a niños de escuela primaria y de noche es una cantante profesional. Por este motivo, en sus redes sociales muestra un poco de su trabajo en ambos ámbitos.

Uno de los videos virales de la mujer, aparecen sus alumnos cantando la letra de una de las canciones de Rosalía. Esto porque Margarita decidió gritar ‘Baby’ y ver qué reacción tenían los nenes al escuchar la palabra. Para su sorpresa, los pequeños cantaron de memoria ‘Despechá’, a continuación el momento viral:



Los internautas quedaron maravillados con la intuición y memoria de los niños, quienes de inmediato reconocieron la letra de la canción y la corearon sin pudor alguno:

“Trabajar con niños es lo más gratificante que hay”, “Las vocecitas me dan mucha ternura”, “Los niños están re actualizados, se saben todo”, “Mi hijo a penas comenzó el jardín de niños y que se sabe todos los temas”, “Yo pensé que iban a cantar la de ‘Baby' de Justin Bieber, ya estoy viejo”, “Lo que entiendo del video es que la maestra dice ‘Baby’ y los niños empiezan a cantar; entonces, la canción ya se la saben, no es que la maestra se las enseñó”, “En mis tiempos era ‘La gallina Turuleca'”, “Yo trabajo en un salón de eventos y siempre pasa eso cuando empieza el tema, a los niños se les pega fácilmente” o “Qué genial, encontró la forma de vinculación con los peques. Hay otras maestras que solo les gritan y se molestan”.

Sin embargo, también hubo personas en contra del video viral porque no les pareció adecuado que niños tan pequeños cantarán ‘Despechá’ de Rosalía, ya que no la consideran apta para sus edad por los temas que toca, asi como algunas expresiones en ella.

“Voy con la falda, aro' y cadena'. Piña colada, no tengo pena.'Toy con la Fefa, ella es la jefa. Ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabaja esta morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena, un mambo violento y fin del problema”, se puede escuchar en una estofa de ‘Despechá’ de Rosalía.