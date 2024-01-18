Nicole Kidman confiesa que mintió sobre su físico para conseguir sus primeros papeles en Hollywood

Video Nicole Kidman y la foto con la que celebró su divorcio: ¿por qué le 'urgía' separarse de Tom Cruise?

Con varios Globos de Oro y un Oscar, además de otros premios importantes, Nicole Kidman es una de las actrices más importantes de Hollywood, quien conquistó a la crítica y a la audiencia con su carisma, seguridad y talento, aunque al inicio de su carrera tuvo que decir varias mentiras para conseguir papeles.

Nicole Kidman mintió sobre su estatura cuando comenzó su carrera en Hollywood. Imagen Getty Images

¿Qué mentira dijo Nicole Kidman para conseguir trabajo en Hollywood?

Nicole Kidman nació en Honolulu, Hawái, mientras sus padres australianos estaban temporalmente en Estados Unidos con visas de estudiantes. La familia regresó a Australia cuando la actriz tenía 4 años y fue en ese país donde comenzó su carrera artística, debutando a los 16 años en una nueva versión de ‘Bush Christmas’.

Como parte de la promoción de su nueva serie ‘Expats’, Kidman ofreció una entrevista al podcast ‘Radio Times’, donde recordó cómo fue el inicio de su carrera en Hollywood, ya que muchos productores le dijeron que era demasiado alta para triunfar.



A los 13 años, la protagonista de ‘Big Little Lies’ ya medía 1.75 metros y creció 5 centímetros más, por lo que en las audiciones decía que era más baja.

“Digo que mido 1.79, pero en realidad mido 1.80. La gente me decía: ‘¿cómo está el aire allá arriba?’. Ahora me dicen: ‘eres más alta de lo que pensaba’”, expresó.



Aunque en ocasiones desea ser más pequeña, actualmente se siente orgullosa de su estatura, además de estar sana y poder caminar, ya que a lo largo de los años ha tenido problemas con sus rodillas.

“He tenido problemas en las rodillas y todo tipo de cosas, en parte debido a mi altura. Pero lo que les digo a mis hijas es que nada de eso importa. Lo que importa es cómo permites que otras personas te digan ‘sí’ o ‘no’, y si lo aceptas. La resiliencia interior como ser humano es el verdadero superpoder”, expresó.

Nicole Kidman no es la única que ha mentido sobre su estatura para conseguir trabajo en Hollywood: Un actor de Marvel también lo hizo

La estatura puede ser una ventaja o desventaja dependiendo para cada persona, pero hay actores de Hollywood que ser altos les ha costado la oportunidad de tener grandes papeles.

Chris Hemsworth, quien protagonizó ‘Thor’ (2011), ‘Misión de rescate’ (2020) y ‘Blancanieves y el Cazador’ (2012) confesó a ‘Radio Times’ en 2016 que también llegó a mentir para conseguir trabajo.

“Ciertamente hay cosas en las que he querido participar y en las que he estado totalmente equivocado físicamente”, expresó.

Get up. Get outside. Take in the fresh air and get some work in. pic.twitter.com/6o1HBMsrhw — Chris Hemsworth (@chrishemsworth) April 18, 2023



El actor que interpreta al ‘Dios del Trueno’ mide 1.90 m, pero suele decir que es más bajo, pero fue gracias a este aspecto de su físico que consiguió un papel en Marvel Studios.

“El resumen de la audición para ‘Thor’ decía: ‘Debe medir más de 1.85 m’, algo que nunca se había visto antes”, expresó.



¿Qué otro actor de Hollywood conoces que ha mentido sobre su estatura o su edad? No olvides dejar tu respuesta en la sección de comentarios.