Mujer vegana se niega a quitarle los piojos a su hija porque "son seres sintientes": Internet reacciona con furia

Reddit es una plataforma que aún es usada por millones de millennials alrededor del mundo y donde se llegan a conocer historias impactantes, como la del joven que corrió a su novia de su casa después de que ella echara a su gato a la calle , otra que se hizo popular fue la siguiente.

Mamá se niega a retirar los piojos que viven en la cabeza de su hija por ser vegana: historia de Reddit

Es bien conocido que los piojos pueden invadir la cabeza de los niños con facilidad y causar molestias como comezón. Para eliminarlos es necesario usar lociones, peines y shampoos especiales, pero al parecer una mamá no quiso someter a su hija a un tratamiento para quitarselos por una razón extraña.

Nitty Gritty, es una mujer de Australia que hace ocho años compartió una historia difícil de creer en Reddit y gracias a las redes sociales, volvió a resurgir haciendo que Internet se quede mudo.

Ella explicó que cuando su hija tenía 7 años su mejor amiga era la vecina de al lado, cuya familia era vegana, lo cual siempre respetó. La pequeña jugaba constantemente en su hogar, pero un día notó que se rascaba mucho la cabeza y encontró algo que la dejó en shock.

"Mi problema es que recientemente esta niña encantadora estaba en nuestra casa y se rascaba furiosamente, y descubrí que estaba plagada de piojos", es lo que dice parte del post.

Inmediatamente ella se lo comunicó a la mamá para que hiciera algo al respecto, pero para su sorpresa la mamá afirmó que sabía sobre el problema de su hija, pero no iba quitarle estos animalitos de la cabeza porque al final los piojos eran seres vivos.

"No solo sabía sobre la condición de su hija” sino que se negaba a eliminarlos porque consideraba que eran "seres sintientes".



Dentro de su argumento al ser vegana, tanto ella como su familia se negaban rotundamente a matar a cualquier ser vivo, incluyendo los piojos que estaban dándole molestias a su hija. Aunque se desconoce en qué terminó la historia y no hubo una investigación más a fondo, su publicación se hizo viral al ser compartida en las distintas redes sociales.

Internet no perdonó la decisión de su mamá respecto a los piojos que molestaban a su hija

Por supuesto los internautas se dedicaron a criticar a la mamá y quedaron impactados porque prefirió salvar a los piojos que poner como prioridad la salud de la niña, quien era un gran foco de contagio para los otros menores de edad.

"Esa mujer debe ser denunciada por negligencia y maltrato infantil", "Está priorizando a unos piojos a costa de la salud de su hija. Madre del año", "Pobre niña que sufre porque su mamá no piensa", "Debería existir el trasplante de cerebro", "Tonta, fin", "Pregunta seria...¿Cómo se combate este nivel de estupidez? No me digan que con educación, porque hoy, con el grado de disponibilidad, eso no es excusa y "Gente con problemas mentales a cargo de niños. ¿Qué podría salir mal?, fueron algunos.

Otros no tardaron en apuntar que algunas ideas sobre el veganismo son incorrectas y las personas sin cuestionarlo las hacen para ser fieles a la corriente, lo cual puede perjudicar severamente a otros.

