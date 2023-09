Mujer camina en Nueva York con cartel de 'se busca marido' y da resultado: contó su experiencia

Muchas personas recurren a apps de citas como Tinder para encontrar el amor, pero al parecer una joven que radica en Nueva York tomó una medida para encontrar esposo poco usual.

En video, mujer camina con cartel para buscar esposo y se hace viral en TikTok

Karolina Geits es una modelo en influencer que se volvió popular en TikTok por su belleza y consejos de moda, los cuales le han hecho ganar solo en TikTok 50 mil seguidores.

Ella como muchas mujeres, busca tener una pareja y eventualmente formar una familia, pero al no tener éxito, optó por llamar la atención de una manera extrema, usando un letrero con la siguiente frase.

"Decidí hacer un cartel que dijera 'Buscando marido' y caminar por la ciudad para ver si funcionaba".



Fue así que la joven de 29 años buscó a su 'alma gemela' en las calles de la 'Gran Manzana' parándose en una calle transitada sosteniendo en lo alto su letrero.



Como era de esperarse su acción acaparó la atención de inmediato y todos los curiosos se paraban a ver lo que decía su cartel.

En su clip se pueden ver a varios hombres interesados, pero al parecer nadie se acercó a hablarle por timidez.

Los internautas no tardaron en reaccionar a su acción y expresaron que a pesar de que la medida pueda ser drástica, es una idea bastante original.

"El verdadero no soy tímida ni a palo", "Amiga gracias por la idea", "Qué genio eres", "Ya me vi con mi cartulina en las calles de Madrid", "Tendré que hacer eso", "¿Sabes qué ... déjame ir a buscar algunos suministros de arte para hacer el mío", "En este punto no parece mala idea", "Haré mi cartel esta noche!!🤣🤷‍♀️ no hay esperanza para nosotras los solteras en el mundo", "Yo ya había perdido la esperanza, pero esto me puede ayudar" o "Ya que las redes no ayudas, esto es buena opción", es lo que comentaron al respecto.



Karolina desató sonrisas gracias a su actitud y al final, se puede ver que un hombre la carga y se la lleva en brazos dando a entender que sí consiguió su objetivo.

Lamentablemente dicha persona es un amigo que aparece en sus videos de manera frecuente por lo que supuestamente no había tenido suerte.

En una entrevista para el portal The Post la influencer reveló que aunque no se vio en el clip, fuera de cámaras sí terminó conociendo a alguien 30 minutos después de levantar su cartulina.

"Cambié números con uno de los chicos en el video, hemos estado hablando durante los últimos días. Apenas nos estamos conociendo.Aún es nuevo, pero veremos adónde van las cosas".



¿Qué te parece este nuevo método para conseguir pareja? Dinos en los comentarios.

