¿Dejarías a tu pareja por una camioneta? TikToker da regalo y causa polémica con reto viral

El tiktoker Roberto González, mejor conocido como HotSpanish, se ha popularizado en la plataforma por sus diversos retos a transeúntes de su ciudad natal Jiquilpan de Juárez, Michoacán, en México.

Otro video popular en la plataforma, con más de 18 millones de reproducciones conseguidos a tan solo 18 horas de su publicación, es el de una chica que se animó a dejar a su novio para ganarse una camioneta, solo que el polémico premio no fue lo que esperaba.

Chica deja a su novio para ganarse una camioneta y el premio no fue lo que esperaba

La dinámica del tiktoker en su video viral era ofrecerle a las parejas que veía una camioneta Mercedes Benz a cambio de terminar con sus parejas. “¿Ustedes se dejarían como pareja por algo material o dinero?”, se puede oír a HotSpanish en su grabación.

Alrededor de cinco parejas se negaron a aceptar el reto de TikTok hasta que finalmente una chica que iba de la mano de su novio fue convencida por el ‘influencer’. Incluso la furiosa reacción de su novio le hizo darse cuenta de que su actitud no era la mejor para seguir a su lado.

“Amor, es una Mercedes, es una oportunidad única, no te pongas así. Ponte feliz por mí, bueno si te pones así [enojado] qué me voy a quedar con alguien así. Lo siento, pero es una Mercedes y puedo hacer mucho con eso, además, ya estamos mal, siempre te pones así [malhumorado] muy fácil y que voy a andar con alguien que me trate así”.



Una vez terminada su relación, la chica tuvo como condición besar a un desconocido como prueba de que definitivamente ya no estaba saliendo con su novio. Posteriormente, el tiktoker le dio su premio: una camioneta Mercedes miniatura de juguete.