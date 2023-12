Mujer admite que prefiere trabajar todo el día que quedarse en casa a cuidar a sus hijos: causa debate

La maternidad implica una alta responsabilidad desde el embarazo y al dar a luz las responsabilidades aumentan de manera considerable, lo cual hace que las mujeres que tienen la oportunidad dejen sus empleos para dedicarle un 100 por ciento a sus hijos.

En video, mujer prefiere ir al trabajo que cuidar a sus hijos y opinión recibe críticas

Si bien esto puede garantizar una mayor convivencia y tener lazos más fuertes con los niños , resulta que una mujer decidió desahogarse en TikTok y expresar que para ella es mucho mejor ir a trabajar que quedarse en casa con los niños.

Se trata de una mujer llamada Sarah Torresan, quien compartió en su cuenta de TikTok @imperfectalignment, su controvertida opinión diciendo que ser madre y ama de casa es más difícil que ir a trabajar.

"Ir a trabajar es mucho más fácil que quedarse en casa con los niños. En mis días de oficina puedo ir escuchando podcast o música para mi, puedo tomar café, caminar por la ciudad, voy a la oficina para tener conversaciones adultas con otras personas, usar partes de mi cerebro que no he usado en mucho tiempo, regreso a casa escuchando música sola y echo de menos a mis hijos y no puedo esperar a verlos", es lo que dijo.



La mujer añadió que en su caso, hay días que va a trabajar y otros se queda en casa, por lo cual ha visto las enormes diferencias entre ambos "mundos". Por ejemplo, al quedarse con sus hijos está atendiendo las necesidades de los demás, recibe gritos y apenas y tiene tiempo de sentarse.

"La mayoría de los padres que se quedan en casa soñarían con sentarse en el coche 45 minutos y escuchar un podcast o tomarse un café caliente con un compañero de trabajo. Por supuesto, hay que tener en cuenta lo que uno hace en el trabajo o lo que hace su pareja, pero lo que quiero decir es que, de la noche a la mañana, ¿a quién hay que dar prioridad a la hora de dormir?".

Internautas reaccionaron de diferentes maneras a la postura de la mujer en TikTok

El material obtuvo 1millón de vistas y en la sección de comentarios, las personas tuvieron ideas divididas al respecto. Primero estuvieron aquellas que aseguraron entenderla, pues piensan lo mismo respecto a la crianza y el trabajo.

"Amén", "Hasta que alguien lo dice", "Tenía que llevar a mis hijos a la guardería y luego enseñar en un aula llena de niños y luego recogía a mis propios hijos de la guardería. Depende del trabajo que hagas", "Soy un padre que hace ambas cosas, y mi mujer también, y esto es cierto", "Grítalo hermana", "Sí, trabajé a jornada completa durante casi un año y fue mucho más fácil que quedarme en casa con los niños. Pero al final me sentía como si nunca los hubiera visto", o "¡¡Estoy de acuerdo!! Desde que tengo hijos, el trabajo ha cambiado para mí. Café caliente, bromas amistosas, me estreso menos por el trabajo en sí", fueron algunas opiniones.



Por otro lado, se expresaron aquellos que opinaron estar en total desacuerdo y los que resaltan que su opinión es válida, pero dependiendo del trabajo que se tenga.

"Bastante cierto, pero también depende del tipo de trabajo que el padre está haciendo también ... algunos puestos de trabajo son un infierno literalmente y no hay tiempo de inactividad", "No estoy de acuerdo, tal vez sea porque trabajo en cuidado de ancianos, pero quedarme en casa con mis hijos es más fácil para mí que trabajar", "No estoy de acuerdo, soy una mamá de 5 y es mucho más difícil trabajar. He hecho las dos cosas", "Creo que depende de tu trabajo. Yo trabajo sin parar y sin pausas en el trabajo. Para mí, es más fácil en casa. No hay competencia entre ambos. Ambos son duros" y "Cómo se nota que no has trabajado en tu vida", fueron otros puntos de vista.



¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

Te puede gustar: