Pidió faltar a su primer día de trabajo y no la dejaron: renunció y causó polémica en TikTok

Sin embargo, la usuaria de TikTok Talya Godoy viralizó un hecho aún más peculiar: una mujer que recién iniciaría sus actividades en una empresa pidió libre el primer día para realizar otros pendientes que tenía. Al recibir una respuesta negativa, optó por renunciar de una forma que generó polémica en TikTok.

Mujer pidió faltar a su primer día de trabajo: como no se lo dieron, renunció

Talya Godoy publicó un video de 53 segundos en el que se podía escuchar los audios de una conversación de WhatsApp que mantuvo una chica con su nueva jefa. En ellos se revela que la joven argentina pide permiso a su superior para faltar el primer día de trabajo porque tenía “cosas que hacer”.

Incluso la joven menciona que sí no se puede, entonces que mejor le den permiso de llegar tarde, a eso del mediodía o después.

“Consulta, yo mañana arrancaba a trabajar ahí donde tú estás. Bueno, ¿te podría pedir permiso para faltar ya mañana? Tengo cosas que unas cosas qué hacer, unas vueltas y eso. O si no puedo llegar más tarde, a eso de las doce o la una”.



Posteriormente, la nueva empleada pregunta por la hora de la comida y si habrá aperitivos o mate (popular bebida preparada en América del Sur por medio de la infusión de hojas de yerba mate) para degustar gratuitamente.

En respuesta, su jefa le indicó que no le daría el día libre, pero que si llegaba tarde se perdería de los beneficios de la hora de comida. Asimismo, le señaló que debía ir porque ya había faltado a una reunión laboral.

“Escúchame una cosa, ni siquiera te presentaste a la charla en la reunión del trabajo y ya vas a faltar. No, si llegas a mediodía no tienes hora de descanso, no tienes mate, no tienes comida, no tienes nada. Llega derecho a limpiar el piso”.



Ante esto, la joven optó por renunciar, mencionando que en un futuro esperaba volver a aplicar a la vacante y tener más suerte con su agenda personal.

“No me sirve el trabajo entonces, nos vemos la próxima. El año que viene capaz y tenga suerte”.

Al final del primer video, se puede escuchar a la chica preguntar por los beneficios de la vacante en caso de que sí asistiera a su primer día de trabajo: desde el monto de su salario, las vacaciones y hasta el aguinaldo. Datos que al parecer la jefa respondió y parece que convencieron a la joven de revocar su renuncia, pues un segundo video se aprecia cómo está barriendo la fachada de un edificio.