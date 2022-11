Buscó trabajo durante años y nadie la contrataba: encontró un terrible error en su curriculum

En redes sociales es común ver historias de personas que se quejan de su trabajo , pero pocas veces vemos a hombres o mujeres que se preguntan por qué no consiguen empleo.

Éste fue el caso de Damaris Renovato, quien sorprendió a Facebook después de compartir una anécdota que parece irreal.

Joven mandaba la lista del mercado en lugar de su CV

El pasado 11 de noviembre, la mujer explicó en su cuenta personal de Facebook que desde hace dos años estaba en busca de empleo, por lo cual creó su curriculum y comenzó a enviarlo a diversas empresas.

Durante todo ese tiempo nadie la contactó, lo cual le pareció extraño. Ella no entendía por qué no recibía ninguna oferta de empleo, hasta que puso especial atención en el archivo que adjuntaba en sus correos.

Así, se percató de que en lugar de mandar su currículum, siempre enviaba una lista del supermercado sin saberlo, la cual estaba guardada bajo el nombre "Damaris Renovato cv" en formato Word.

La joven nunca fue contactada por las empresas porque siempre agregó el archivo incorrecto y ellos sólo podían ver los alimentos que anotó para comprar, en lugar de su experiencia profesional.

"Resulta que hace dos años siempre estaba enviando mi CV pero yo decía: '¿Por qué nadie me llama y nunca me respondieron NADA?'. Hoy me doy cuenta de que el archivo de Word que estuve enviado por dos años es una lista de super."



Damaris adjuntó algunas pruebas a su publicación, la cual rápidamente se hizo viral en las redes sociales, a tal punto que ha obtenido miles de 'likes'.

La anécdota del curriculum dividió la opinión de los internautas

La historia de Damaris causó diversas reacciones, pues incluso hubo personas que dudaron de su veracidad.

Primero, estuvieron aquellos que encontraron divertido lo que pasó y consideraron que podría pasarle a cualquiera.

"No me burlo porque podría ser fácilmente yo", "Lo que callamos los distraídos", "¿Será que por eso no me llaman tampoco?", "Parece tan improbable que seguro me pasaría a mí" o "No te contrataron porque esa lista de super dice mucho de ti", fue lo que expresaron algunos usuarios.



Otros analizaron a detalle la lista mencionada y de inmediato quisieron saber cuál era el "chile del normal".

"Amiga, ya nos pusiste a debatir cuál es el chile del normal", "La verdadera pregunta de todo esto es... ¿Cuál es el chile del normal?", "Descripción del puesto: Se necesita a alguien que pueda diferenciar el chile normal del morrón*CONTRATADA*" y "Ya me confundí, ¿el chile normal es el jalapeño o serrano?", fueron otros comentarios al respecto.



Por otro lado, algunos internautas criticaron a la joven porque les pareció curioso que en sus dos años de búsqueda de trabajo ningún reclutador le haya comentado nada al respecto de su equivocación.

"Gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de raro porque es imposible que jamás te hayan marcado tu error", "¿A alguien más le parece inventado esto?", "No te creo, en dos años mínimo alguien tuvo que hacerte esta observación de tu CV", y "Solo quiero preguntar como pudo pasar eso, osea ¿en que momento escribiste una lista de super y le pusiste CV? Algo anda mal", fueron algunos de los comentarios en contra.