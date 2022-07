Dejó su trabajo y su festejo con champaña se hizo viral: “si no eres feliz, renuncia”

En TikTok se pueden encontrar videos de festejos inusuales, desde una mujer que organizó una fiesta por su divorcio hasta un chico que celebró su renuncia laboral.

El protagonista de esta historia es el usuario 'Kingcjdukes', mejor conocido como King C en redes sociales, quien dejó su trabajo en una tienda de artículos escolares y de oficina en Estados Unidos.

Joven renunció a su trabajo para dedicarse a lo que le apasiona

El 17 de junio de 2022, ‘Kingcjdukes’ compartió un video de menos de dos minutos en el que mostró cómo renunciaba a su puesto, ante el asombro de su gerente. Además, lanzó una breve reflexión relacionada con la vida, la felicidad y el trabajo.

A continuación puedes ver el clip:

“A veces le damos nuestro tiempo a estas compañías (ya sabes, trabajando ocho horas) y no disfrutamos la vida. Tú estás aquí para disfrutar tu vida. No me malinterpretes, un trabajo de 9 a 5 está bien, cada quien hace lo que necesita; pero para mí, esto ya acabó. Yo estoy aquí para crear. Entonces, haz lo que quieras, no te rindas y haz lo que te apasiona porque a estas empresas no les importas tanto. No te harás millonario trabajando para ellas. Tienes que valorarte y si no eres feliz, renuncia”.



Asimismo, el hombre explicó que luego de su renuncia invertirá su tiempo para desarrollar su propia empresa de joyería: A king CO original. También se enfocará en la creación de música para su perfil en Spotify: King C and Queen T.

Los internautas abrieron un debate tras ver la renuncia de King C

En la sección de comentarios se pueden leer más de 11 mil opiniones de todo tipo, entre ellas los cumplidos al joven por seguir sus sueños:

“Amén, cumpliste el sueño de varios”, “Realmente me llegó la parte de ‘no te harás millonario trabajando para ellos’”, “Bien por ti, hace un año renuncié a mi empleo de copywitring para crear mi propia compañía y fue la mejor decisión de mi vida” o “Yo renuncié de la misma forma, incluso me sorprendí a mí mismo y tuve miedo. Pero ahora puedo decir que fue el mejor día de mi vida”.



Aunque también hay quienes creen que la decisión de King C fue demasiado drástica y criticaron su actuar:

“No todos pueden darse el lujo de renunciar solo porque sí, imagina a los que tienen hijos, y no por ello están mal”, “¿Por qué no mejor mantienen su trabajo de 9 a 5 y trabajan excelentemente para que su empresa los promueva y pague como creen que merecen?”, “Mis cuentas bancarias no están de acuerdo, todo depende de tu desempeño en el trabajo” o “Ese fue un paso de fe, pero creo que si se trata de una fuente de ingresos las decisiones se deben tomar más estratégicamente para no terminar en la bancarrota”.