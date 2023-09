Joven le pide matrimonio a su novia y ella no se da cuenta por ser distraída: provoca risas en TikTok

En TikTok abundan los videos de propuestas matromoniales y si bien muchas de ellas hacen llorar a todos, algunas pueden causar risas, como la siguiente donde la "novia distraída" fue la protagonista.

Mujer ignora propuesta de matrimonio y la reacción de su novia quedó en video de TikTok

De acuerdo a la usuaria Albania pingüino (@albaniapinguino) el pasado 22 de julio grabó cómo su amiga sería sorprendida con una pedida de mano por parte de su novia.

Todo comenzó cuando supuestamente ambas posaron para tomarse una fotografía en un bello balcón con vista al mar y al estar listas, la joven que tenía el anillo puso la rodilla izquierda abajo para hacer la gran pregunta; sin embargo, su pareja no volteó a verla.

Ella mantuvo la mirada al frente en todo momento y cuando quedó lista la foto fue directo con la persona que capturó la imagen para ver cómo había quedado sin mirar a su lado.

Al ver la reacción de su novia, la mujer que se arrodilló y sacó la caja del anillo comenzó a reírse y se paró con el fin de hacer la propuesta nuevamente.



Al volver por una "segunda foto" fue allí que la mujer se colocó en posición y la joven distraída quedó en shock al ver lo que estaba pasando en realidad.

Mientras contuvo las lágrimas también se abalanzó sobre su pareja para darle un fuerte abrazo, dando a entender que había aceptado casarse con ella.

Las demás personas que estaban viendo la romántica escena no dudaron en expresar que "no habían escuchado la respuesta", lo cual le dio un giro aún más divertido.

Lo ocurrido resultó hacerse viral con 1.8 millones de views hasta el momento y las personas reaccionaron de la siguiente forma en los comentarios.

"Toda la paciencia de la chica que se inca, se nota que ya conoce muy bien lo que le espera", "Es la mejor pedida de matrimonio que he visto", "También se distrajo la de la cámara porque no grabó bien ajsjjajs", "La ignoró de una manera épica y lo mejor es que no se enojó", " Todas igual de distraídas, la cámara ni captó el momento jaja", "Al menos dijo que sí", o "Tuvieron su final feliz antes de las risas", es lo que comentaron al respecto.



Por otro lado, aunque la chica fue criticada por supuestamente ignorar de manera intencional la propuesta, algunas usuarias salieron en su defensa argumentando que ellas son igual de despistadas y podrían vivir una experiencia similar.

"Sería yo", "No me voy a reír porque fácilmente sería yo", ""En efecto existimos muchas personas así de distraídas" y "Esta chica gana el lugar de la más distraída, yo el segundo", "Me identifico soy re distrída" o "Literalmente yo", resultaron ser otras opiniones.



¿Conoces a alguien que le podría pasar lo mismo? Dinos en los comentarios.

