Pidió matrimonio a su novia comiendo pozole: escondió el anillo en una bolsa de tostadas

Hoy en día, documentar las propuestas de matrimonio se ha convertido en toda una tendencia de TikTok; no solo porque son momentos sentimentales que emocionan a los internautas por el amor que se profesan los involucrados, también porque en ocasiones ocurren divertidas reacciones debido al nerviosismo de la ocasión (como el joven que se equivocó pidiéndole la mano a su novia) .

Joven pide matrimonio a su novia escondiendo el anillo de compromiso en paquete de tostadas

La usuaria de TikTok identificada como Zaira AB (@zaira_01.19) compartió el videoclip de su propuesta de matrimonio bajo el título: "Sí al amor, sí a la vida juntos y sí al amor de mi vida”. En el cual se muestran principalmente a ella junto a su pareja en lo que aparenta ser una comida familiar casual.

Como el platillo estrella es el pozole (guiso mexicano que consiste en un caldo condimentado, hecho con granos de maíz tierno, chile y carne), por lo que cuando la chica se dispone a abrir un paquete de tostadas para acompañar su comida lo primero que saca es una pequeña caja roja de terciopelo.

Dudosa e incrédula del hallazgo, Zaira voltea a ver a su novio, quien para ese momento sonríe con nerviosismo; entonces el joven toma el anillo para arrodillarse y finalmente pedirle matrimonio de la forma tradicional. De fondo, los familiares de la pareja hacen bulla respecto al romántico momento. A continuación el video viral con más de un millón de reproducciones en la plataforma:



La grabación de la pedida de mano cautivó a los internautas porque, a pesar de no ser ostentosa o extravagante, demuestra que se puede crear un momento romántico de situaciones tan comunes. Algunos de los comentarios que se pueden leer son los siguientes:

“No hay necesidad de tanto cuando el amor existe, me encantó”, “Si a mí no me piden matrimonio así con un pozolito, no quiero”, “Pozole y pedida de matrimonio, chica, lo tienes todo en la vida”, “La mejor propuesta de matrimonio del mundo: con tostadas, pozole, amigos y familia”, “Pozole y anillo, estás viviendo mi sueño”, “¡Qué pedida tan original, felicidades!”, “Él estaba atento a la reacción de la chava desde que toma el paquete de tostadas, qué tiernos” o “Qué bonito y original. Pozolito+anillo+familia=amor perfecto. Cuando se quiere se puede no importa el lugar, solo las ganas de hacerlo”.

Curiosamente, en la sección de comentarios más de una persona bromeó diciendo que la marca de tostadas debía apadrinar la boda, pues dicha botana fue imprescindible para el compromiso tan memorable.

¿Tú qué opinas sobre esta original propuesta de matrimonio? Cuéntanos en los comentarios.