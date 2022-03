Mujer perdió el cabello al ir por un cambio de look: la estética la ofreció una peluca

Como dicen por ahí, la belleza cuesta, pero, ¿a qué precio? Resulta que una joven tuvo una mala experiencia al acudir a una estética para realizarse un cambio de ‘look’.

En redes sociales circula un video en donde una mexicana denuncia a un establecimiento de belleza en Puebla por haberle realizado un mal tratamiento y perder gran parte de su cabello a causa de ello.

Joven mexicana perdió su cabello por un tratamiento mal hecho en estética

La mujer, de manera anónima, hizo una denuncia y quienes publicaron la historia fue la cuenta de Instagram Mom to Mom Puebla, en donde muestran cómo la chica documenta parte del proceso.

En el primer clip se observa cómo tres estilistas le colocan el tinte que contiene químicos, segundos después la chica cuidadosamente agarra su cabello, el cual se le cae en forma de mechones.

"No, no, no, ¿ya viste cómo se me está cayendo el cabello, ya viste cómo se me está cayendo?", le dice a quienes le están enjuagando su melena, y que además asientan con la cabeza.



En el segundo clip aparece en el baño del salón en donde rompe en llanto luego de lo sucedido, mencionando que la única solución que le ofrecieron fue darle una peluca.

“Me acaban de arruinar el cabello, no me dan ninguna solución, me quedó chiquitito, lo agarro y se me cae, lo máximo que me dicen es que me van a traer una peluca”, dijo en la publicación.



De acuerdo al testimonio, su pelo era virgen (es decir, no se había hecho ningún tratamiento o tinte antes) y sólo quería hacerse unas luces.

Mencionó también que ella trabaja en una oficina en atención al cliente y que ahora su integridad y seguridad se han visto afectadas.

“¿Creen que una peluca puede solucionar este problema que me puede afectar hasta psicológicamente? Soy profesionista y trabajo en una oficina atendiendo al público. ¿Qué imagen voy a dar a partir de este momento? Han afectado mi integridad mi seguridad como mujer que ahora hasta mis hijos lloran cuando estoy con ellos por que me desconocen”, contó el testigo.



Esta joven espera que el caso se viralice para que no vuelva a pasarle a ninguna otra chica.

Por ello mencionó que demandará a la encargada y a las empleadas que le arruinaron su cabello.

“No tiene personal capacitado y productos de calidad. Y le repito la única solución que me daba la encargada era comprarme una peluca cuando lo que procede en términos de ley es la reparación del daño material y moral. Lo que haré valer ante las autoridades”, finalizó la mujer.