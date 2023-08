Mujer lleva a toda su familia a una cita y se enoja porque a su novio no le alcanza para pagar

¡Escándalo en el mundo de las citas! ¿Quién iba a imaginar que un inocente plan para cenar se convertiría en un drama viral? Les presentamos el caso de la cena que se convirtió en un espectáculo completo, con todos los ingredientes de una historia que te hará reír y también cuestionar algunas decisiones.

Imagina esto: un restaurante tranquilo, el aroma tentador de la comida flotando en el aire, y una pareja lista para disfrutar de una agradable noche juntos. Pero espera, aquí es donde las cosas se ponen interesantes, pues el chico, quien es el supuesto invitador, revela que el total de la cuenta que asciende a una nada desdeñable cantidad de 3 mil 699 pesos (más de 220 dólares), y que no le alcanza para pagar.

Mujer invita a toda su familia a una cita y se enoja de que le piden prestado para pagar

Lo que ocurre después es un intercambio que parece sacado de una película cómica, pues el chico, tratando de mantener la compostura, pregunta si podría "tomar prestados" mil pesos, pero la chica responde con una mezcla de incredulidad y frustración: "¿Por qué debería dártelos? Tú me invitaste, ¿no?"

Es aquí donde la trama se pone más densa, ya que él se defiende explicando que no anticipó que la cuenta sería tan alta, pues el no sabía que tendría que invitar también a toda la familia e hijos de la mujer.

"Tus niños pidieron de lo más caro y ni se lo comieron, todo fue para llevar. Mira con que pongas la propina ya la armé", expresó.

El chico defiende su posición de que no estaba preparado para desembolsar tanto dinero, y por lo tanto, podría usar una pequeña contribución financiera de la chica, pero ella no se queda callada y argumenta que si él no podía pagar por la cena familiar sorpresa, debería haberlo dicho desde el principio.

"Ellos me fueron a visitar, ¿qué querías, que yo los dejara? Pues no. Eso me hubieras dicho desde el principio, que me ibas a pedir dinero, para yo entonces no haber pedido nada", aseveró la mujer.



El video rápidamente causó gran polémica en redes sociales, pues los usuarios no podían creer la reacción de enojo de la mujer, a quien llamaron "abusiva" al esperar que el joven pagara no solo su cuenta y la de sus hijos, sino también la de la familia de la joven. El video ya suma más de 200 mil likes y miles de comentarios en TikTok.

Pero, ¡espera! Aquí es donde el giro del guión nos sorprende. Resulta que esta increíble historia de cuentas de restaurantes y sorpresas familiares es solo una farsa y los protagonistas salen en otro video explicando que todo fue un chiste, pues los hijos son en realidad de ambos, y el hombre sí pagó la cuenta al final.

Así que ahí lo tienen. Una historia que comenzó con una factura de restaurante y terminó en risas y entretenimiento viral. ¿Quién dijo que las citas no pueden ser emocionantes? ¡Solo recuerden, piensen dos veces antes de invitar a toda la familia sin tener el presupuesto necesario para evitar convertirse en el tema de conversación en línea!