Mujer denuncia que restaurante le quería cobrar 'couta de salud' de empleados y causa polémica

Las historias que ocurren dentro de los restaurantes pueden estar llenas de polémica, como la familia que después de ir a un buffet se llevó las sobras en un tupper, y la siguiente no es la excepción.

Le cobran a mujer una propina obligatoria para cubrir cuota de 'salud de empleado' y esto pasó

Ashley Nichole, es una joven que expuso algo muy extraño que le ocurrió la última vez que visitó su restaurante italiano favorito en la ciudad de Los Ángeles junto a una amiga.

Ella inició su video explicando que ya había visitado aquel lugar en diversas ocasiones, pero en su visita más reciente notó que hubo un cambio muy llamativo en su cuenta, pues había un cargo que jamás había visto por 4.75 dólares llamado "Employee Health" o "Salud de trabajador".

"Pagamos nuestra cuenta y mientras firmábamos nuestra cuenta vimos algo. En el recibo, abajo, hay un cargo de 4 dólares y 75 centavos para "salud del trabajador". Un cargo de 5%. Me pregunté ¿Qué es salud del trabajador? Y le comenté mi duda al host antes de salir", fue parte de su discurso, pues el cargo era por mesa.



Ella le respondió que es el cobro de su asistencia médica, es decir que los clientes pagan para cubrir la cuota del seguro médico de los empleados del restaurante, algo que Ashley jamás había escuchado en su vida.



Continúo narrando que su cara fue de total sorpresa al escucharlo y mientras mostraba una foto de su cuenta para corroborar la historia, le preguntó a los demás usuarios de TikTok si era algo normal.

Su queja se hizo viral así como la mujer que llevó un pastel a un restaurante y le cobraron por partirlo , obteniendo más de 1 millones de views.

Internautas se pronunciaron en contra del cobro realizado por el restaurante

Como era de esperarse, en los comentarios las personas externaron que era un cargo injusto y que el establecimiento debería de cubrir el seguro de los empleados, no los comensales.

Esto es una locura. ¡Pago tanto por mi propia atención médica y ahora ¿de empleados de restaurantes?! No puede ser. Eso es responsabilidad del dueño", "Lo siento pero no voy a pagar por esto. Sólo los impuestos y la propina. La asistencia sanitaria debería cubrirla el empleador", "A 5 dólares por cliente y mes, es una póliza muy cara, me huele a robo", "Si estoy pagando por su atención médica, ¡no voy a dejar propina! ¡Eso sería como dar propina a mi hijo por un servicio!", "No es normal. ¡¿No debería ser la empresa la que pagara la asistencia sanitaria de los empleados y no el cliente?!" o "Ni siquiera tengo seguro médico yo, ¡no voy a pagar la de otro!".

En un segundo video la tiktoker comentó que investigó el tema a fondo, pues corroboró que este cargo no es algo común de ver y tras analizar diversos artículos periodístocos, encontró que en algunos estados de EUA como Texas, Illinois y Minnesota, existe una norma que en efecto, rectifica que en ciertos restaurantes hacer este cobro por "Salud de trabajador" es válido.



Esto se debe a que de acuerdo a un reporte de el 'New York Times', solo el 40% de los establecimientos de comida ofrecen a sus empleados cubrir los gastos médicos.

Por último gracias se enteró y compartió con sus seguidores que el cargo no es obligatorio como tal, debido a que puede ser removido de la cuenta si se solicita, pero ella terminó pagándolo porque no sabía cómo funcionaba.

¿Crees que es una buena idea que se implemente en todos los restaurantes? No olvides decirnos en los comentarios.

