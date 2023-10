Mujer presume dormir en un ataúd cada noche y nadie en TikTok entiende por qué: "Es muy cómodo"

Dormir es una parte vital de los seres humanos y si bien es común que este descanso se realice sobre un suave colchón, la siguiente joven lo cambió por un objeto 'creepy'.

Mujer duerme dentro de ataúd y video de TikTok inicia intenso debate

Liz o también conocida popularmente en TikTok como Sad Spice, es una joven que tiene más de medio millón de seguidores por hacer cosplays, parodias y presumir su dentadura, pues la modificó para tener colmillos filosos como si se tratara de un vampiro.

Sus clips usualmente rebasan las 100 mil vistas; sin embargo, el que la llevó a ser famosa de manera internacional fue aquel donde reveló que ella no duerme en una cama, más bien en un ataúd.

Con casi 2 millones de reproducciones en su material, dentro explicó que el féretro de pino color negro lo había comprado en un lugar llamado Casket Builder Supply y medía 6 pies y 8 pulgadas de largo.

La influencer reveló que desde su adolescencia quería tener uno de estos objetos en su cuarto para poder dormir, pero no había podido hacerlo por una razón, la negación de sus padres.

"Desde que tenía 14 he querido tener mi propio ataúd para esconderme de mis problemas. La primera vez que les pedí a mis padres si podría transformar mi cama en un ataúd dijeron que no porque sería raro, bueno la broma fue para ellos porque ahora ya lo tengo".



Además reveló que es muy cómodo descansar en él debido a que está relleno con 4 pulgadas de espuma viscoelástica y para aquellos que se preocupan de que pueda quedar encerrada en él, hizo énfasis en que jamás cierra la tapa y que no es féretro hermético, es decir que el aire circula dentro.

Por supuesto, esta declaración provocó un intenso debate en redes. Primero estuvieron aquellos que se dedicaron a criticarla y a llamarla "bicho raro" por dormir en ese lugar tan inusual.

"Amiga, ve a terapia, creo que se te zafó un tornillo", "Tus padres creen que es raro y yo también", "Qué horror, no entiendo a la gente en ocasiones", "El verdadero "bicho raro" de la escuela", "No sé qué acabo de ver", "Qué miedo tener una amiga como tú", "Chica esto es demasiado raro", "¿Segura que estás bien?", o "Hay gente demasiado rara en Internet", resultaron sus respuestas.



Sin embargo, de manera inmediata Liz recibió apoyo por su decisión y de hecho, declararon tenerle envidia porque también quieren uno, ya que ella "esta viviendo el sueño".

"Chica estas viviendo literalmente mi sueño me alegro mucho por ti", "¡Qué envidia! Me encantaría tener uno", "Para ser honestos se ve muy cómodo", "¿Cuánto te costo? yo quiero el mío", "Amo esto", "Tienes la cama de mis sueños", "Uno así pero en rosa", "Siempre he querido uno y me han dicho que no pero mi prometida aún no ha dicho que no", o "Gracias, pensé que era el único que quería uno", es como reaccionaron.



¿Qué piensas sobre esta curiosa historia? Dinos en los comentarios.

