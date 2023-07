Hombre causa polémica al afirmar que lleva 295 días sin usar shampoo y tener cabello "de comercial"

A principios del pasado mes de julio te presentamos el caso del doctor James Hamblin , quien demostró qué pasó con su cuerpo después de pasar 5 años sin bañarse. Ahora un joven creador de contenido le siguió el paso y reveló cómo luce su cabello después de dejarle aplicar shampoo por un largo periodo de tiempo.

Tiktoker deja de usar shampoo por más de medio año: videos que muestran los resultados se viralizan

Se trata de @jonnybanany un hombre que aseguró haberse lavado el cabello con dicho producto por última vez a mediados de septiembre del año pasado.

A partir del día 57 fue cuando comenzó a publicar mínimo 2 veces a la semana la evidencia y es que al parecer su cuero cabelludo comenzó a lucir mejor pocas semanas después de tomar su decisión.

Su brillo natural comenzó a darle una apariencia de envidia a su cabello y además añadió que no tiene ninguna enfermedad capilar como la caspa, la cual es muy común.

Para sorpresa de los usuarios de la plataforma ahora lleva 296 días sin lavarse el cuero cabello y sin pena hace zoom con su cámara a su cabeza para que todos vean el grandioso resultado, el cual él mismo asegura que podría a aparecer en un comercial de televisión por lo bien que luce.

¿Cómo cuida su cabello el tiktoker si no aplica shampoo en él?

Si bien muchos pensarían que su cabello huele mal o que sustituye el shampoo con algún otro producto de ingrediente natural lo negó de manera rotunda en los comentarios y confirmó que lo único que hace para cuidar su cabello es mojarlo, además de darle un buen masaje con las puntas de sus dedos.

"295 días sin shampoo, ni acondicionador, ni áloe vera, ni jalea real, ni melaza, ni té verde, ni extrato de camomila, ni jabón de marsella, ni esencia de queratina... amigos, nada", fueron algunas de sus palabras.



Por supuesto su caso comenzó a hacerse viral y los internautas revelaron que están más que impactados con los resultados, pues ellos jamás podrían hacer algo similar.

"Yo no uso shampoo un día y ya me sale caspa", "No no me lavo 2 días el pelo y ya podes freír papas fritas de lo graso que lo tengo. No puedo, simplemente no puedo no lavarlo", "Yo no uso shampoo un día y al siguiente puedo hacer una vela con el cebo de mi pelo", "Cómo puede estar tanto tiempo sin bañarse y verse así de bien su cabello, el mío se pone feo" o "Simplemente yo no podría, wow", es la manera en que se expresaron.

A pesar de los buenos comentarios que recibe a diario por lo bien que luce su cabello, existen muchos que no creen en que realmente haya pasado casi un año sin aplicar nada en él, pues no sube videos diarios y además, no ha grabado el momento exacto cuando lo lava con agua.

Aún así esto no le impide ganar más seguidores, seguir contando cómo siente su cabello a diario ahora que está libre de shampoo y animar a otros a unirse a él en este reto tan difícil.

