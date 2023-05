Mujer asegura que su hijo es idéntico a Luis Miguel y muestra pruebas: "¿Es su hijo perdido?"

Muchas personas son sumamente fanáticas de 'El Sol de México', por lo que encontrar fotos junto a él en su juventud puede significar todo un tesoro e incluso se crean historias divertidas al respecto. Sin embago, la que está circulando en redes socialesen los últimos días es la de una mujer que mostró el increíble parecido que tiene su hijo con el cantante. Aquí te contamos

Mujer presume el parecido de su hijo con Luis Miguel y se hace viral

Fue la usuaria de TikTok @barbiecepedavilla quien mostró en un video que su hijo es sumamente parecido a Luis Miguel cuando era niño, por lo que los internautas se mostraron rápidamente sorprendidos y comenzaron a especular que incluso podría haber un parentesco real entre el cantante y el pequeño.

Lo que más sorprendió a todos del video que ya suma casi un millón de likes, es que la razón que dio la mujer es que a ella le gustaba mucho el 'Sol de México' mientras estaba embarazada, lo que explicaría el motivo del inusual parecido de su hijo.

"También mi mamá estaba obsesionada con Luis Miguel y me traía con corte de cabello de hongo siendo niña", "Que me salga un Brad Pitt o un liam Hemsworth no estaría mal", "Ahora enseña al papá para ver si no es el mismo", "¿Por qué mi hijo no salió a Harry Styles?", "A ver si me sale un Chayanne", "Esto es manifestación nivel supremo", se lee en los comentarios.



Y es que, aunque no todos los internautas están de acuerdo con que el niño se parece a Luis Miguel, muchos sí vieron muchas similitudes entre el pequeño y el cantante, además de que resaltaron que, parecido o no, es un niño muy bonito y felicitaron a la mujer porque se ve que es feliz.

¿Tú piensas que el pequeño podría tener algún parentesco más allá del físico con el cantante? Leemos tus opiniones en la sección de comentarios.