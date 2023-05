¿Es "la chica del bikini azul"? Joven encuentra fotos de su mamá con Luis Miguel y no lo cree

Luis Miguel vuelve a ser tendencia en redes sociales, pues la venta de boletos para su gira de conciertos en México ha dejado a su paso muchos memes y polémica, pues se reportan filas virtuales de hasta 300 mil personas con tal de conseguir una entrada.

Y otro motivo que causó furor en TikTok fue el video compartido por un usuario en el que reveló una serie de fotografías de su mamá junto a 'El Sol de México' en su juventud.

Joven revela fotos de su mamá joven junto a Luis Miguel y se hace viral

Fue el usuario @cris_sing quien sorprendió a todos al mostrar unas fotos de su mamá junto al cantante acompañado de la pregunta: “¿Y, si mi mamá era la chica del bikini azul?”.

El video ya suma más de 2 millones de likes y miles de comentarios entre los que halagan la belleza de mi mamá y ponen sobre la mesa que quizá existió un romance entre ellos, pues la forma en la que el cantante ve a la mujer es muy especial.

Muchos internautas incluso se pusieron a buscar parecido entre el joven y Luis Miguel, bromeando con que quizá hasta podría ser su papá.

“Como que te pareces a Luis Miguel", "Me quedé tan centrada en su belleza que no me di cuenta que el de a lado era Luis Miguel", "Y se nota que le interesaba", "Quédate con quien te mire como Luis Miguel mira a la mamá", "¿Tú eres el hijo de Luis Miguel?", se lee en los comentarios.