Luis Miguel no llega a su concierto en República Dominica e internautas lo tunden con memes: "¿Apoco eso era hoy?"

Video Luis Miguel besa a una niña en la boca durante su concierto y causa debate en redes

Luis Miguel pospuso su primer concierto de 2024 en República Dominicana por supuestos problemas técnicos; en Internet no lo perdonan y le responden con una oleada de memes.

¿Luis Miguel dejó plantado a su público en República Dominicana?

PUBLICIDAD

Para entender un poco el bombardeo de memes con el que los internautas dieron la bienvenida a Luis Miguel a las polémicas del año, se tiene que contar que el cantante no se presentó la noche del 17 de enero en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, capital de República Dominicana, donde arrancaría su Tour 2024.

De acuerdo con reportes de medios locales, los asistentes esperaron durante poco más de dos horas a que ‘El Sol’ saliera de noche, pero nunca pasó. Los primeros informes que recibieron por parte de la producción fueron que estaban presentando problemas técnicos, se lee en redes.

Sin embargo, momentos después los asistentes fueron notificados sobre la cancelación del show que, anunciaron a través de un comunicado, se realizará a la misma hora y en el mismo lugar, pero el 18 de enero, con el mismo boleto.

“En virtud de los requerimientos que exige una producción del nivel que demanda un artista de esta calidad, el equipo del artista y la productora decidieron tomar la difícil e inevitable medida de posponer el concierto para mañana jueves 18 de enero, lamentando los inconvenientes que pueden causar este tipo de situaciones”, se lee en el documento difundido en redes sociales.



Para muchos ya no resulta extraño que, hasta el momento, el cantante no haya emitido a través de sus redes sociales oficiales ningún tipo de comentarios al respecto.

Luis Miguel no se presenta en su concierto en República Dominicana e internautas reaccionan con memes

Desde la noche del pasado 17 de enero que se dio a conocer que Luis Miguel no se presentaría en su concierto en República Dominicana, las reacciones por parte del público e internautas comenzaron a llenar las redes sociales, en especial X, antes Twitter, donde los reclamos a través de memes no se hicieron esperar.

Los usuarios se dividieron entre quienes no tuvieron de otra más que tomar lo sucedido con humor y lanzar todo tipo de teorías sobre el porqué ‘El Sol’ no había llegado a su compromiso con el público dominicano y entre los que manifestaron su inconformidad calificando la acción como una falta de respeto imperdonable.

“LUIS MIGUEL, la última vez que vino a Republica Dominicana no lo hiciste muy bien y hoy son ya tres minutos parar las 11 de la noche y no te has presentado todavía, los miles que están en el olímpico merecen respeto”, “En verdad estoy completamente D E C E P C I O N A D A. Pedí permiso en mi trabajo para poder disfrutar de tu concierto y mira que lindura, lo mueven para el otro día como que uno no tiene sus compromisos. ¿Y mi dinero? ¿Perdido? En verdad deben de reembolsar el dinero”, se le entre los comentarios.

Los mejores memes de Luis Miguel tras posponer su primer concierto del año

11:11 PM: Luis Miguel en su casa leyendo que su concierto se canceló!! pic.twitter.com/IJg5agsuBy — Mark! (@MarkAlbertRojas) January 18, 2024

Luis Miguel no cantó anoche en Rep Dom por fallas técnicas.



La falla técnica: pic.twitter.com/Plt2UKuAOt — Vicente Gascó (@vicgasco) January 18, 2024

Luis Miguel ahora mismo:



-“Y eso era hoy?” pic.twitter.com/LTn0Lh2fBP — FELO 💯 (@realfelo13) January 18, 2024

Luis Miguel salió muy caro, bebieron ayer y van a beber hoy también esperando y orando para que no suspendan más. pic.twitter.com/ijiABKsO7C — en Belén (@conlopatore) January 18, 2024

Las mujeres anoche para ir al concierto de Luis Miguel anoche pic.twitter.com/hBF7o397NS — Carolina Carrasco (@heyCarolin80) January 18, 2024