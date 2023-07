Albañil rompe en llanto al ver a su hija con vestido de graduación: "No quería ensuciarla"

¡Prepárate para una historia que te hará soltar lágrimas de emoción! En un video que se ha vuelto viral en TikTok, una joven llamada Belen Ruiz decidió darle una sorpresa inolvidable a su padre, quien trabaja como albañil, en el día de su graduación.

Joven sorprende a su papá albañil el día de su graduación y el rompe en llanto

Belen Ruiz, madre de la joven y conocida en TikTok como @belenruiz438, capturó el momento en el que su hija llegó a la obra vestida con un impresionante vestido de fiesta para celebrar su logro académico.

La reacción de su padre al verla caminar hacia él fue simplemente conmovedora: no pudo contener las lágrimas de orgullo y felicidad al ver a su hija en ese momento tan especial.

"Hoy fue el baile de su graduacion, y quiso esperar a su papá para que la mirara , él es albañil y se sacudía porque venia sucio y no la queria ensuciar, pero a ella no le importo, su cara al verla fue lo mejor, su princesa estaba bella, gracias por tanto amor eres un gran padre estamos orgullosos de ti", escribió la mujer en TikTok.



El video ha causado sensación en la plataforma, acumulando 34 millones de visitas y miles de comentarios llenos de admiración y felicitaciones, pues la historia de Belen y su papá ha tocado los corazones de usuarios alrededor del mundo, recordándonos la importancia del amor familiar y el apoyo incondicional.

"Cómo hubiera querido que mi papá me quisiera así", "Ay, yo digo que no la quiso ensuciarla", "Llorar por desconocidos es mi pasión", "Qué bonito, yo no tuve un papá que se preocupara por mí pero se siente tan bonito cuando veo algo así", "Yo no le pude dar ese orgullo a mi papá porque ya murió", "Yo hubiera querido demostrarle eso a mi abuelita, pero no pude, no hubo dinero suficiente", se lee en los comentarios.

@belenruiz438 hoy fue el baile de su graduacion, y quiso esperar a su papa para que la mirara , el es albañil y se sacudia porque venia sucio y no la queria ensuciar pero a ella no le importo,su cara al verla fue lo mejor , su princessa estaba bella , gracias por tanto amor eres un gran padre estamos orgullosos de ti. ♬ sonido original - Rolitas chidas 😍

Este emotivo encuentro nos muestra que no importa el lugar o las circunstancias, el amor de un padre y el orgullo de una hija pueden romper barreras. La chica quería agradecer a su papá por haberle brindado la oportunidad de recibir una educación, y lo hizo de la manera más hermosa y sorprendente.

La valentía y el esfuerzo de la joven por compartir este momento especial nos recuerda que cada logro académico es un triunfo no solo para quienes lo consiguen, sino también para aquellos que los han apoyado en su camino.

En un segundo video, la mujer compartió fotografías de la gran relación que tienen su hija y su esposo, lo cual explica la conmovedara reacción del hombre al ver a su pequeña con su vestido de graduación.