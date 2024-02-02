Mujer de 26 años asegura que aún es adolescente porque los adultos tienen más de 30: "Soy una bebé”

Video Estos famosos tienen la misma edad, pero lucen muy diferentes (algunos hasta parecen padre e hijo)

Cumplir la mayoría de edad es un acontecimiento muy importante para los jóvenes, ya que se adquieren ciertas libertades, así como responsabilidades que no muchos están dispuestos a aceptar, tal y como le pasó recientemente a una joven en TikTok.

Joven de 26 años considera que aún es una adolescente; desata debate en TikTok Imagen TikTok @lohannysant

Tiktoker de 26 años asegura que aún es una adolescente; desata debate en redes

Aunque comúnmente se pensaba que los jóvenes deseaban ser mayores de edad para independizarse, las condiciones de vida lo están impidiendo, o simplemente desean quedarse más tiempo con sus padres.

Una joven en TikTok identificara como Lohanny compartió que a pesar de tener 26 años, aún se siente como una adolescente que apenas está comenzando su vida.

Lohanny, quien vive en Nueva York, Estados Unidos, le respondió a uno de sus seguidores, quien le comentó, en tono de burla, que ya no eres una adolescente si tienes esa edad.

“Estoy muy segura que tener 26 años quiere decir que aún eres un adolescente porque los adultos reales tienen más de 30 años”, expresó.



Mientras se aplica su labial, la joven asegura que estar en sus veintes significa que prácticamente es una recién nacida, llevando el término más lejos.

“Soy una recién nacida. No debería tener responsabilidades de adulto porque son una adolescente recién nacida”, añadió.



El clip se volvió viral y cuenta con 1.6 millones de visualizaciones, además de generar todo un debate en la sección de comentarios, ya que algunos usuarios apoyaron su idea de ser ‘siempre joven’, mientras que otros se burlaron de su definición de ‘adolescente’ y ‘recién nacido’.

“Literal. Yo tengo 40 años y sigo siendo adolescente”, “Como una persona de 30 años, creo que los adultos tienen 37”, “No eres una adolescente”, “No, los de 30 tampoco somos adultos, pregunta a los de 40”, “Las de 30 sabemos que los verdaderos adultos son los de 45” y “Yo mintiéndome”, fueron algunos de los textos.

¿A qué edad te conviertes en adulto? Nuevo artículo desata debate

Suele pensarse que la persona se convierte en adulto a los 18 años, cuando ya es mayor de edad (al menos en México), lo cual le permite votar y elegir a sus gobernantes, así como trabajar y ser útil para la sociedad.

De acuerdo con un artículo de ‘BBC Mundo’, se considera que la pubertad empieza cuando la parte del cerebro llamada hipotálamo empieza a producir hormonas que activan la glándula pituitaria y las gónadas, que son las glándulas sexuales.



Basándose en esa definición, la adolescencia debería ampliarse, ya que el cerebro continúa desarrollándose más allá de los 20 años.

"La edad entre los 10 y los 24 años encaja mejor con el desarrollo de los adolescentes de hoy en día", señala la académica Susan Sawyer, directora del Centro para la Salud Adolescente del Royal Children's Hospital de Melbourne, Australia.



¿A qué edad consideras que se empieza a ser un adulto? No olvides dejar tu respuesta en la sección de comentarios.