Solo tiene 21 años y ya conduce un autobús: conquistó las redes son su habilidad al volante

La historia de una joven de El Salvador está recorriendo el mundo, ya que a sus 21 años se convirtió en la primera mujer en conducir un autobús en su región.

Además de conductir el autobús, Rocío sabe sobre mecánica Imagen Sitio nvinoticias/Tiempo Honduras

Rocío Vásquez, una joven salvadoreña que se hizo viral al volante

Rocío Vásquez Argueta, una joven salvadoreña de 21 años, ha desafiado los estereotipos al convertirse en la primera mujer en conducir un autobús en el departamento de Morazán, al oriente de El Salvador.

La joven se volvió viral por la dedicación que tiene hacia su trabajo, además de su buena actitud para brindar servicio a las personas que se trasladan en su unidad a diversas partes de la localidad.

De acuerdo con la información del sitio ‘Tiempo Honduras’, la mujer aprendió a manejar desde los 13 años, comenzando con carros pequeños con la ayuda de sus hermanos y su padre.

Fue apenas hace dos años que aprendió a conducir autobuses y comenzó a trabajar en la ruta 739, que va desde San Simón hasta Ciudad Barrios. Tiempo después, se unió a la ruta de Gotera a Sociedad.



Rocío es una mujer responsable y consciente de la importancia de su trabajo, ya que muchas de las personas que utilizan el autobús deben llegar temprano a sus trabajos o la escuela, por ello tiene una rutina muy estricta.

Para comenzar su jornada laboral, Rocío se despierta a las 4:00 de la mañana, lista para partir a las 6:20 a.m. en su primer viaje.

No solo es conductora, Rocío también sabe de mecánica

Además de su habilidad para conducir, Rocío también aprendió de mecánica, lista para cualquier imprevisto que pueda tener su unidad.

La joven realiza minuciosas revisiones a su autobús antes de salir, verificando niveles de aceite y más detalles para evitar algún accidente, lo cual le puede costar tiempo, dinero y su salud.

“Veo los niveles de aceite del motor, del radiador, la solución de frenos, aire en las llantas; he aprendido también a cambiar llantas, remachar fricciones, desempastarlas y ponerlas al bus, regular frenos, un poquito de todo, (he aprendido) viendo a mis hermanos con mi padre, quienes también se dedican al rubro de transporte”, dijo al periodista Julio Guevara, cuyo video se ha hecho viral en TikTok.

La joven hace tres o cuatro viajes diarios y, en ocasiones, ayuda a su padre como cobradora en su respectiva unidad, ya que considera que “mientras el trabajo sea honrado, es digno”.

Su padre, quien también fue entrevistado para el artículo, asegura que está muy orgulloso de su hija, quien puede ser un ejemplo a seguir para otras jóvenes.

“Me siento bien, la verdad, servirle a toda la comunidad en el transporte público y quiero que ellos se sientan seguros también”, añadió la mujer.



Los pasajeros ya conocen a Rocío, destacando al periodista que es una persona muy amable y que se toma el tiempo necesario para que las personas puedan subir o bajar de la unidad, además de que es muy precavida para seguir su ruta.

¿Qué opinas de la historia de Rocío? No olvides dejar tus observaciones en la sección de comentarios.